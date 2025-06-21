https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/almanya-basbakani-merz-hakkinda-suc-duyurusu-israilin-hepimiz-icin-yaptigi-kirli-is-1097211700.html
Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu: 'İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş'
Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu: 'İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş'
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında İsrail saldırıları için 'İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor' demesi üzerine soruşturma başlatıldı. 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T02:11+0300
2025-06-21T02:11+0300
2025-06-21T02:11+0300
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında, "İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" ifadesini kullanarak Alman anayasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.Aralarında sanatçı Dieter Hallervorden, yazar Albrecht Müller ve eski milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda ismin yaptığı ortak açıklamada, "Bizler Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Merz, Almanya Anayasası'nın özellikle 9, 25 ve 26. maddelerini ihlal etmiştir." ifadesi kullanıldı.İsrail'in saldırılarını övmenin BM Şartı'na açıkça aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, Federal Başsavcı ve Berlin Savcılığı'ndan Federal Şansölye aleyhine cezai işlem başlatılması talep edildi.Suç duyurusuna imza atanlar arasında kabare sanatçısı Uwe Steimle, müzisyen Diether Dehm, girişimci Klaus Dieter Böhm, yayıncı Matthias Oehme, ses sanatçısı Alexa Rodrian, edebiyatçı Jenny Farrell, heykeltraş Uli Barnickel, gazeteci yazar Patrik Baab, eski milletvekili Andrej Hunko ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Michael von der Schulenburg gibi isimler bulunuyor.'İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor'7 Haziran 2025'te Kanada'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında Merz şunları söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rus-vekil-slutskiy-merz-israilin-irana-yonelik-fuze-saldirilariyla-tum-batililar-adina-kirli-isi-1097100731.html
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almanya, i̇srail, friedrich merz, g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, i̇ran
almanya, i̇srail, friedrich merz, g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, i̇ran
Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu: 'İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş'
Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında İsrail saldırıları için 'İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor' demesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında, "İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" ifadesini kullanarak Alman anayasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Aralarında sanatçı Dieter Hallervorden, yazar Albrecht Müller ve eski milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda ismin yaptığı ortak açıklamada, "Bizler Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Merz, Almanya Anayasası'nın özellikle 9, 25 ve 26. maddelerini ihlal etmiştir." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in saldırılarını övmenin BM Şartı'na açıkça aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, Federal Başsavcı ve Berlin Savcılığı'ndan Federal Şansölye aleyhine cezai işlem başlatılması talep edildi.
Suç duyurusuna imza atanlar arasında kabare sanatçısı Uwe Steimle, müzisyen Diether Dehm, girişimci Klaus Dieter Böhm, yayıncı Matthias Oehme, ses sanatçısı Alexa Rodrian, edebiyatçı Jenny Farrell, heykeltraş Uli Barnickel, gazeteci yazar Patrik Baab, eski milletvekili Andrej Hunko ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Michael von der Schulenburg gibi isimler bulunuyor.
'İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor'
7 Haziran 2025'te Kanada'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında Merz şunları söylemişti:
"Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş."