https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/almanya-basbakani-merz-hakkinda-suc-duyurusu-israilin-hepimiz-icin-yaptigi-kirli-is-1097211700.html

Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu: 'İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş'

Almanya Başbakanı Merz hakkında suç duyurusu: 'İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş'

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında İsrail saldırıları için 'İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor' demesi üzerine soruşturma başlatıldı. 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T02:11+0300

2025-06-21T02:11+0300

2025-06-21T02:11+0300

dünya

almanya

i̇srail

friedrich merz

g7

g7 zirvesi

g7 liderler zirvesi

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096546109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58f69e81fdbcf3aaff3dd38899b53d68.jpg

Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında, "İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" ifadesini kullanarak Alman anayasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.Aralarında sanatçı Dieter Hallervorden, yazar Albrecht Müller ve eski milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda ismin yaptığı ortak açıklamada, "Bizler Almanya Başbakanı Friedrich Merz hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Merz, Almanya Anayasası'nın özellikle 9, 25 ve 26. maddelerini ihlal etmiştir." ifadesi kullanıldı.İsrail'in saldırılarını övmenin BM Şartı'na açıkça aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, Federal Başsavcı ve Berlin Savcılığı'ndan Federal Şansölye aleyhine cezai işlem başlatılması talep edildi.Suç duyurusuna imza atanlar arasında kabare sanatçısı Uwe Steimle, müzisyen Diether Dehm, girişimci Klaus Dieter Böhm, yayıncı Matthias Oehme, ses sanatçısı Alexa Rodrian, edebiyatçı Jenny Farrell, heykeltraş Uli Barnickel, gazeteci yazar Patrik Baab, eski milletvekili Andrej Hunko ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Michael von der Schulenburg gibi isimler bulunuyor.'İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor'7 Haziran 2025'te Kanada'da düzenlenen G-7 Zirvesi sırasında Merz şunları söylemişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rus-vekil-slutskiy-merz-israilin-irana-yonelik-fuze-saldirilariyla-tum-batililar-adina-kirli-isi-1097100731.html

almanya

i̇srail

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, i̇srail, friedrich merz, g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, i̇ran