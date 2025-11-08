https://anlatilaninotesi.com.tr/20251108/meteorolojiden-kritik-uyari-bu-aksamdan-itibaren-o-illerde-kuvvetli-saganak-geliyor-1100831943.html

Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu akşamdan i̇tibaren o i̇llerde kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Kasım Cumartesi günü için birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 8 Kasım tarihli hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Muğla, Antalya, Aksaray ve Niğde çevrelerinde sağanak yağış görülecek.Ayrıca Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı ve Van çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Antalya ve çevresine kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji, Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış ihtimaline dikkat çekti. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.Antalya’da en yüksek sıcaklık 24 derece, Adana’da 29, Hatay ve Kahramanmaraş’ta 27 derece olacak.Ege ve Marmara’da gök gürültülü sağanakEge Bölgesi’nde öğleden sonra Kıyı Ege’de sağanak bekleniyor. İzmir’de 24, Muğla’da 20, Afyonkarahisar’da 19 derece sıcaklık ölçülecek.Marmara Bölgesi’nde ise Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.İstanbul’da 20, Bursa’da 22, Çanakkale’de 21 derece sıcaklık bekleniyor.İç ve Doğu Anadolu’da sıcaklıklar normallerin üzerindeİç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Ankara 20, Konya 20, Nevşehir 19 derece civarında seyredecek.Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı ve Van çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kars 17, Elazığ 25, Van 16 derece olarak ölçülecek.Karadeniz ve Güneydoğu’da hava açıkKaradeniz Bölgesi genelinde parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli bir hava görülecek. Bolu 21, Trabzon 20, Samsun 19 derece olacak.Güneydoğu Anadolu ise parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Gaziantep 26, Diyarbakır 27, Mardin 25 derece olarak kaydedildi.Rüzgar ve denizlerde durumRüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor, ancak Ege ve Akdeniz’de dalga boylarının 2 metreye kadar ulaşabileceği uyarısı yapıldı.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeMeteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti. Vatandaşlara, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

