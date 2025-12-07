Ahmet Hakan: Tom Barrack amca bu sefer güzel konuşmuş

Tom amca bu sefer güzel konuşmuş. TOM Barrack’a sormuşlar: 'Suriye’de adem-i merkeziyetçilik mümkün mü?' Cevap vermiş Tom Barrack: “Adem-i merkeziyetçilik bu bölgenin hiçbir yerinde işe yaramadı. Balkanlar 7 farklı ülkeye bölündü, tam bir karmaşa. Irak’a bakın. Adem-i merkeziyetçilik büyük sorun. Lübnan’da çalışmıyor, Libya öyle.”

Bu Tom Amca çok karmaşık biri. Bazen “bu da nereden çıktı şimdi” dedirtecek şeyler söylüyor. Bazen acayip şahane tarihsel analizler yapıyor. Bazen ulus devlet meselesini diline doluyor. Ama bu son açıklaması... Gayet iyi. Aman dilimizi ısıralım.