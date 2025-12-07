Türkiye
Ahmet Hakan: Tom Barrack amca bu sefer güzel konuşmuş
Ahmet Hakan: Tom Barrack amca bu sefer güzel konuşmuş
Gazeteci Ahmet Hakan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarını bugünkü köşesine taşıdı. Hakan "Tom amca bu sefer... 07.12.2025, Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan bugünkü yazısında ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamasını değerlendirdi. Hakan Hürriyet gazetesindeki köşesinde şu değerlendirmeyi yaptı:
Ahmet Hakan: Tom Barrack amca bu sefer güzel konuşmuş

11:09 07.12.2025
Gazeteci Ahmet Hakan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarını bugünkü köşesine taşıdı. Hakan "Tom amca bu sefer güzel konuşmuş" dedi.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamasını değerlendirdi. Hakan Hürriyet gazetesindeki köşesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

Tom amca bu sefer güzel konuşmuş. TOM Barrack’a sormuşlar: 'Suriye’de adem-i merkeziyetçilik mümkün mü?' Cevap vermiş Tom Barrack: “Adem-i merkeziyetçilik bu bölgenin hiçbir yerinde işe yaramadı. Balkanlar 7 farklı ülkeye bölündü, tam bir karmaşa. Irak’a bakın. Adem-i merkeziyetçilik büyük sorun. Lübnan’da çalışmıyor, Libya öyle.”

Bu Tom Amca çok karmaşık biri. Bazen “bu da nereden çıktı şimdi” dedirtecek şeyler söylüyor. Bazen acayip şahane tarihsel analizler yapıyor. Bazen ulus devlet meselesini diline doluyor. Ama bu son açıklaması... Gayet iyi. Aman dilimizi ısıralım.

