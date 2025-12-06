Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zelenskiy’den Rusya’nın misilleme saldırıları sonrası Batı’ya yeni silah talebi
Zelenskiy’den Rusya’nın misilleme saldırıları sonrası Batı’ya yeni silah talebi
Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerinde enerji altyapısını hedef alan geniş çaplı saldırılarının ardından Vladimir Zelenskiy, Batı'dan acil askeri yardım...
ukrayna kri̇zi̇
Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna enerji altyapılarını hedef aldığı misilleme saldırılarının ardından sosyal medya platformu Telegram üzerinden, Batılı müttefiklerinden acil askeri yardım ve Moskova’ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.Zelenskiy, "Kiev bölgesindeki tesisler de dahil olmak üzere birçok noktaya saldırı düzenlendi. Bu saldırıların ana hedefi yeniden enerji altyapısı oldu" ifadelerine yer verdi.Zelenskiy, saldırıların Dnepropetrovsk, Çernigov, Zaporojye, Odessa, Lvov ve Nikolayev bölgelerindeki kritik altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirildiğini belirterek, Batılı müttefiklerinden bir kez daha acil askeri yardım ve Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların sıkılaştırılmasını talep etti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelttiği “terör saldırılarına” karşılık olarak, savunma sanayii tesisleriyle ilişkili enerji altyapısını ve liman yapılarını hedef alan geniş çaplı bir misilleme hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
16:33 06.12.2025
Vladimir Zelenskiy
Rusya’nın Ukrayna’nın farklı bölgelerinde enerji altyapısını hedef alan geniş çaplı saldırılarının ardından Vladimir Zelenskiy, Batı’dan acil askeri yardım çağrısında bulundu.
Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna enerji altyapılarını hedef aldığı misilleme saldırılarının ardından sosyal medya platformu Telegram üzerinden, Batılı müttefiklerinden acil askeri yardım ve Moskova’ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.
Zelenskiy, "Kiev bölgesindeki tesisler de dahil olmak üzere birçok noktaya saldırı düzenlendi. Bu saldırıların ana hedefi yeniden enerji altyapısı oldu" ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy, saldırıların Dnepropetrovsk, Çernigov, Zaporojye, Odessa, Lvov ve Nikolayev bölgelerindeki kritik altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirildiğini belirterek, Batılı müttefiklerinden bir kez daha acil askeri yardım ve Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların sıkılaştırılmasını talep etti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelttiği “terör saldırılarına” karşılık olarak, savunma sanayii tesisleriyle ilişkili enerji altyapısını ve liman yapılarını hedef alan geniş çaplı bir misilleme hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın savunma sanayiyle bağlantılı enerji tesislerine misilleme saldırısı düzenlendi
12:39
