Zelenskiy’den Rusya’nın misilleme saldırıları sonrası Batı’ya yeni silah talebi

Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna enerji altyapılarını hedef aldığı misilleme saldırılarının ardından sosyal medya platformu Telegram üzerinden, Batılı müttefiklerinden acil askeri yardım ve Moskova’ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.Zelenskiy, "Kiev bölgesindeki tesisler de dahil olmak üzere birçok noktaya saldırı düzenlendi. Bu saldırıların ana hedefi yeniden enerji altyapısı oldu" ifadelerine yer verdi.Zelenskiy, saldırıların Dnepropetrovsk, Çernigov, Zaporojye, Odessa, Lvov ve Nikolayev bölgelerindeki kritik altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirildiğini belirterek, Batılı müttefiklerinden bir kez daha acil askeri yardım ve Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların sıkılaştırılmasını talep etti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelttiği “terör saldırılarına” karşılık olarak, savunma sanayii tesisleriyle ilişkili enerji altyapısını ve liman yapılarını hedef alan geniş çaplı bir misilleme hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

