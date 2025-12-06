https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-savunma-sanayiyle-baglantili-enerji-tesislerine-misilleme-1101591484.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın savunma sanayiyle bağlantılı enerji tesislerine misilleme saldırısı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın savunma sanayiyle bağlantılı enerji tesislerine misilleme saldırısı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna’nın askeri-sanayi kompleksiyle bağlantılı enerji altyapılarına yönelik geniş çaplı bir “misilleme saldırısı”... 06.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-06T12:39+0300

2025-12-06T12:39+0300

2025-12-06T12:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

misilleme

saldırı

ukrayna

kinjal hipersonik füze sistemleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/01/1094106066_0:50:750:472_1920x0_80_0_0_1c4aa7b8068886569a4dd46f31955051.png

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelttiği “terör saldırılarına” karşılık olarak, savunma sanayii tesisleriyle ilişkili enerji altyapısını ve liman yapılarını hedef alan geniş çaplı bir misilleme hava saldırısı düzenlendiğini duyurduBakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Kinjal’ hipersonik füzelerinin de kullanıldığı saldırının Ukrayna’nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik düzenlediği son saldırılara yanıt olduğu vurgulandı.Açıklamada, “Gece saatlerinde, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'ndaki sivil alanlara gerçekleştirdiği terörist saldırılara karşılık olarak, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna askeri-sanayi kompleksine ait tesisler, bu tesislere enerji sağlayan altyapılar ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet veren liman altyapısına yönelik kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, ‘belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği’ saldırıda hava ve kara tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının da kullanıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/ukrayna-genelinde-siddetli-tatlamalar-askeri-ve-enerji-altyapilari-hedef-alindi-1101591336.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, misilleme, saldırı, ukrayna, kinjal hipersonik füze sistemleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)