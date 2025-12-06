https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-savunma-sanayiyle-baglantili-enerji-tesislerine-misilleme-1101591484.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın savunma sanayiyle bağlantılı enerji tesislerine misilleme saldırısı düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın savunma sanayiyle bağlantılı enerji tesislerine misilleme saldırısı düzenlendi
06.12.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelttiği “terör saldırılarına” karşılık olarak, savunma sanayii tesisleriyle ilişkili enerji altyapısını ve liman yapılarını hedef alan geniş çaplı bir misilleme hava saldırısı düzenlendiğini duyurduBakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Kinjal’ hipersonik füzelerinin de kullanıldığı saldırının Ukrayna’nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik düzenlediği son saldırılara yanıt olduğu vurgulandı.Açıklamada, “Gece saatlerinde, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'ndaki sivil alanlara gerçekleştirdiği terörist saldırılara karşılık olarak, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna askeri-sanayi kompleksine ait tesisler, bu tesislere enerji sağlayan altyapılar ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet veren liman altyapısına yönelik kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, ‘belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği’ saldırıda hava ve kara tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının da kullanıldığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelttiği “terör saldırılarına” karşılık olarak, savunma sanayii tesisleriyle ilişkili enerji altyapısını ve liman yapılarını hedef alan geniş çaplı bir misilleme hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘Kinjal’ hipersonik füzelerinin de kullanıldığı saldırının Ukrayna’nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik düzenlediği son saldırılara yanıt olduğu vurgulandı.
Açıklamada, “Gece saatlerinde, Ukrayna'nın Rusya Federasyonu'ndaki sivil alanlara gerçekleştirdiği terörist saldırılara karşılık olarak, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna askeri-sanayi kompleksine ait tesisler, bu tesislere enerji sağlayan altyapılar ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet veren liman altyapısına yönelik kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, ‘belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiği’ saldırıda hava ve kara tabanlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının da kullanıldığı ifade edildi.