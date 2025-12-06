https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/yunanistandaki-ciftci-grevi-turkiye-sinirinda-tir-trafigini-felc-etti-ipsala-ve-ormenio-kapilari-1101590479.html

Yunanistan’daki çiftçi grevi Türkiye sınırında tır trafiğini felç etti: İpsala ve Ormenio kapıları kapalı

Yunanistan’daki çiftçi grevi Türkiye sınırında tır trafiğini felç etti: İpsala ve Ormenio kapıları kapalı

Sputnik Türkiye

Yunanistan’da çiftçilerin başlattığı grev, Türkiye-Yunanistan hattındaki İpsala–Kipi sınır kapısında TIR geçişlerini durdurdu. Grevin Ormenio kapısına da... 06.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-06T09:53+0300

2025-12-06T09:53+0300

2025-12-06T10:00+0300

tir

gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)

ticaret bakanlığı

türkiye

ekonomi̇

i̇psala

i̇psala sınır kapısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/08/1044223280_0:0:1357:764_1920x0_80_0_0_818970d94b2cec344244e05bfe5abfde.jpg

Yunanistan’da çiftçilerin başlattığı grev, Türkiye ile Avrupa arasındaki en kritik ticaret koridorlarından biri olan İpsala–Kipi Sınır Kapısı’nda tır geçişlerini tamamen durdurdu. Ticaret Bakanlığı, bölgede TIR işlemlerinin yapılamadığını ve lojistik faaliyetlerde ciddi aksamalar yaşandığını duyurdu.İpsala ve Ormenio kapıları kapalıBakanlık açıklamasına göre 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve karşısındaki Kipi Gümrük Kapısı TIR geçişlerine kapatıldı. Grev aynı zamanda Yunanistan–Bulgaristan hattındaki Ormenio Gümrük Kapısı’na da sıçradı ve kapı çiftçiler tarafından tamamen kapatıldı.Bozulabilir yükler i̇çin özel girişimlerTicaret Bakanlığı, balık, yumurta, meyve-sebze, çiçek, tıbbi malzemeler ve ADR belgeli kimyasal madde taşıyan tankerlerin grevden muaf tutulması için Yunan makamlarıyla temasa geçti. Bozulabilir yüklerin zarar görmemesi adına alternatif planlamaların devrede olduğu bildirildi.Grev diğer kapılara da yayılabilirBakanlık, çiftçi eylemlerinin Kuzey Makedonya ve Bulgaristan sınır kapılarına da yayılabileceği uyarısında bulundu. Bu kapılardan da TIR geçişlerine izin verilmeyebileceği değerlendirilirken, ihracatçıların güzergâh planlarını buna göre revize etmeleri istendi.Takvim netleşti: 15–21 AralıkYunan çiftçilerinin protestosunun 15–21 Aralık tarihlerinde sürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/dunyanin-en-iyi-mutfaklari-aciklandi-turkiye-ilk-10a-girdi-1101588968.html

i̇psala

i̇psala sınır kapısı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tir, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), ticaret bakanlığı, türkiye, i̇psala, i̇psala sınır kapısı