Von der Leyen, Merz ve De Wever Rus varlıkları konusunda anlaşamadı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’in, Merz ve De Wever’le Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunda yaptığı görüşme uzlaşma sağlamadı; taraflar... 06.12.2025, Sputnik Türkiye

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

ukrayna

rusya

ursula von der leyen

bart de wever

friedrich merz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085997835_0:41:741:458_1920x0_80_0_0_84b9e5e6f97942867c1584763098ec9e.png

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Belçika Başbakanı Bart De Wever ile Rusya’ya ait varlıkların Ukrayna’nın finansmanında kullanılması önerisine ilişkin yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Von der Leyen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

ukrayna

rusya

2025

