UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Von der Leyen, Merz ve De Wever Rus varlıkları konusunda anlaşamadı
Von der Leyen, Merz ve De Wever Rus varlıkları konusunda anlaşamadı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in, Merz ve De Wever'le Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunda yaptığı görüşme uzlaşma sağlamadı; taraflar... 06.12.2025
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
ukrayna
rusya
ursula von der leyen
bart de wever
friedrich merz
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Belçika Başbakanı Bart De Wever ile Rusya’ya ait varlıkların Ukrayna’nın finansmanında kullanılması önerisine ilişkin yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Von der Leyen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
ukrayna
rusya
SON HABERLER
avrupa, ukrayna, rusya, ursula von der leyen, bart de wever, friedrich merz
avrupa, ukrayna, rusya, ursula von der leyen, bart de wever, friedrich merz

Von der Leyen, Merz ve De Wever Rus varlıkları konusunda anlaşamadı

03:30 06.12.2025
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
Abone ol
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’in, Merz ve De Wever’le Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusunda yaptığı görüşme uzlaşma sağlamadı; taraflar müzakereleri 18 Aralık’taki zirveye kadar sürdürme kararı aldı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Belçika Başbakanı Bart De Wever ile Rusya’ya ait varlıkların Ukrayna’nın finansmanında kullanılması önerisine ilişkin yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı.
Von der Leyen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Mevcut jeopolitik ortamda zamanın kritik önemde olduğu konusunda hemfikiriz. Bu konuda son derece yapıcı bir fikir alışverişi gerçekleştirdik. 18 Aralık’taki Avrupa Konseyi toplantısında uzlaşıya varma hedefiyle görüşmelerimizi sürdürme kararı aldık.”
UKRAYNA KRİZİ
İngiliz medyası: G7 ve AB, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını kaldırmayı tartışıyor
