Von der Leyen, Merz ve De Wever Rus varlıkları konusunda anlaşamadı

06.12.2025
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Belçika Başbakanı Bart De Wever ile Rusya’ya ait varlıkların Ukrayna’nın finansmanında kullanılması önerisine ilişkin yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Von der Leyen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Von der Leyen, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Mevcut jeopolitik ortamda zamanın kritik önemde olduğu konusunda hemfikiriz. Bu konuda son derece yapıcı bir fikir alışverişi gerçekleştirdik. 18 Aralık’taki Avrupa Konseyi toplantısında uzlaşıya varma hedefiyle görüşmelerimizi sürdürme kararı aldık.”