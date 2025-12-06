https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/ingiliz-medyasi-g7-ve-ab-rus-petrolune-yonelik-tavan-fiyat-uygulamasini-kaldirmayi-tartisiyor-1101589516.html

İngiliz medyası: G7 ve AB, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını kaldırmayı tartışıyor

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin, Rusya’nın deniz yolu ile petrol ürünleri taşımasını yasaklamayı planladığını yazdı.Haberde, “G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği, Rus petrol ihracatına uygulanan fiyat tavanı mekanizmasını, petrol gelirlerini azaltmak amacıyla deniz taşımacılığı hizmetlerine tam erişim yasağı ile değiştirmeyi görüşüyor” ifadelerine yer verildi.Reuters’a konuşan kaynaklara göre, söz konusu yasağın 2026 yılı başında açıklanması planlanan yeni yaptırım paketinde yer alabileceği belirtiliyor. İngiliz ve Amerikan yetkililerin, G7’nin gayriresmi toplantılarında bu öneriyi ileri sürdüğü ifade edildi.Şu anda tavan fiyat 47.6 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatın üzerinde satılan petrolün taşınması ve sigortalanması yasak. Bu mekanizmaya İngiltere, İsviçre, Kanada, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda da katılmış durumda.Batı, Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle Rusya’ya yönelik ekonomik baskıyı arttırdı. Bu durum Avrupa ve ABD’de enerji, yakıt ve gıda fiyatlarının yükselmesine yol açtı. AB, özel operasyonun başlangıcından bu yana Rusya’ya karşı 19 yaptırım paketi kabul etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, yaptırımların ‘çift tarafı keskin bir bıçak’ olduğunu belirtmişti. Rusya, tek taraflı yaptırım uygulamalarını ‘yasadışı’ olarak nitelendirerek karşı çıktığını dile getirmişti.

