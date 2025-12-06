Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/ingiliz-medyasi-g7-ve-ab-rus-petrolune-yonelik-tavan-fiyat-uygulamasini-kaldirmayi-tartisiyor-1101589516.html
İngiliz medyası: G7 ve AB, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını kaldırmayı tartışıyor
İngiliz medyası: G7 ve AB, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını kaldırmayı tartışıyor
Sputnik Türkiye
İngiliz medyasına göre G7 ve AB, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanını kaldırıp bunun yerine deniz taşımacılığı hizmetlerine tam yasak getirmeyi tartışarak... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T01:22+0300
2025-12-06T01:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
rusya
i̇sviçre
avustralya
g7
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093771086_0:36:1205:714_1920x0_80_0_0_4ba83baa8fbf1408a4c02adb6208d4f0.png
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin, Rusya’nın deniz yolu ile petrol ürünleri taşımasını yasaklamayı planladığını yazdı.Haberde, “G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği, Rus petrol ihracatına uygulanan fiyat tavanı mekanizmasını, petrol gelirlerini azaltmak amacıyla deniz taşımacılığı hizmetlerine tam erişim yasağı ile değiştirmeyi görüşüyor” ifadelerine yer verildi.Reuters’a konuşan kaynaklara göre, söz konusu yasağın 2026 yılı başında açıklanması planlanan yeni yaptırım paketinde yer alabileceği belirtiliyor. İngiliz ve Amerikan yetkililerin, G7’nin gayriresmi toplantılarında bu öneriyi ileri sürdüğü ifade edildi.Şu anda tavan fiyat 47.6 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatın üzerinde satılan petrolün taşınması ve sigortalanması yasak. Bu mekanizmaya İngiltere, İsviçre, Kanada, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda da katılmış durumda.Batı, Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle Rusya’ya yönelik ekonomik baskıyı arttırdı. Bu durum Avrupa ve ABD’de enerji, yakıt ve gıda fiyatlarının yükselmesine yol açtı. AB, özel operasyonun başlangıcından bu yana Rusya’ya karşı 19 yaptırım paketi kabul etti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, yaptırımların ‘çift tarafı keskin bir bıçak’ olduğunu belirtmişti. Rusya, tek taraflı yaptırım uygulamalarını ‘yasadışı’ olarak nitelendirerek karşı çıktığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/rubio-avrupa-komisyonunun-bu-hareketi-tum-amerikan-halkina-saldiridir-1101589103.html
rusya
i̇sviçre
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093771086_103:0:1102:749_1920x0_80_0_0_49a5135d6305ac91ff879330f523dd70.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, i̇sviçre, avustralya, g7, ab
abd, rusya, i̇sviçre, avustralya, g7, ab

İngiliz medyası: G7 ve AB, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını kaldırmayı tartışıyor

01:22 06.12.2025
© Sputnik / Максим БогодвидPetrol üretimi
Petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
© Sputnik / Максим Богодвид
Abone ol
İngiliz medyasına göre G7 ve AB, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanını kaldırıp bunun yerine deniz taşımacılığı hizmetlerine tam yasak getirmeyi tartışarak Moskova’ya yönelik yaptırımları sertleştirmeyi değerlendiriyor.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin, Rusya’nın deniz yolu ile petrol ürünleri taşımasını yasaklamayı planladığını yazdı.
Haberde, G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği, Rus petrol ihracatına uygulanan fiyat tavanı mekanizmasını, petrol gelirlerini azaltmak amacıyla deniz taşımacılığı hizmetlerine tam erişim yasağı ile değiştirmeyi görüşüyor” ifadelerine yer verildi.
Reuters’a konuşan kaynaklara göre, söz konusu yasağın 2026 yılı başında açıklanması planlanan yeni yaptırım paketinde yer alabileceği belirtiliyor. İngiliz ve Amerikan yetkililerin, G7’nin gayriresmi toplantılarında bu öneriyi ileri sürdüğü ifade edildi.
Şu anda tavan fiyat 47.6 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatın üzerinde satılan petrolün taşınması ve sigortalanması yasak. Bu mekanizmaya İngiltere, İsviçre, Kanada, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda da katılmış durumda.
Batı, Ukrayna’daki gelişmeler nedeniyle Rusya’ya yönelik ekonomik baskıyı arttırdı. Bu durum Avrupa ve ABD’de enerji, yakıt ve gıda fiyatlarının yükselmesine yol açtı. AB, özel operasyonun başlangıcından bu yana Rusya’ya karşı 19 yaptırım paketi kabul etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce, yaptırımların ‘çift tarafı keskin bir bıçak’ olduğunu belirtmişti. Rusya, tek taraflı yaptırım uygulamalarını ‘yasadışı’ olarak nitelendirerek karşı çıktığını dile getirmişti.
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
DÜNYA
Rubio: Avrupa Komisyonu'nun bu hareketi tüm Amerikan halkına saldırıdır
00:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала