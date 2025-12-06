https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/ukrayna-genelinde-siddetli-tatlamalar-askeri-ve-enerji-altyapilari-hedef-alindi-1101591336.html
Ukrayna genelinde şiddetli patlamalar: Askeri ve enerji altyapıları hedef alındı
Ukrayna genelinde şiddetli patlamalar: Askeri ve enerji altyapıları hedef alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna genelinde gece boyunca büyük çaplı patlamalar meydana geldiği bildirildi. Yerel yetkililer ve medya kaynakları, hava saldırılarının öncelikli olarak... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T10:46+0300
2025-12-06T10:46+0300
2025-12-06T11:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
patlama
hava saldırısı
dnepropetrovsk
strana.ua
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091497774_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d45ecb7c85434feaff9995e7dff88a3.jpg
Gece saatlerinde Ukrayna'nın birçok bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Yerel kaynaklara göre, saldırılar özellikle askeri tesisler ile enerji altyapısını hedef aldı. Kiev, Dnepropetrovsk, Çernigov, Lutsk ve Vinnitsa başta olmak üzere çok sayıda şehirde patlamalar meydana geldi. Ayrıca Poltava, Lvov ve Kirovograd bölgelerinde de patlamalar kaydedildi.Sosyal medyada, Hmelnitskiy bölgesindeki Starokonstantinov askeri hava üssü çevresinde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Ön bilgilere göre, Kiev bölgesine bağlı Fastov kentinde demiryolu altyapısı saldırıdan zarar gördü.Dnepropetrovsk bölgesinde ise Krivoy Rih Termik Santrali dahil olmak üzere bir dizi enerji tesisinin isabet aldığı bildirildi. Ukrayna merkezli haber sitesi Strana.ua, Rovno kentinde elektrik kesintilerinin başladığını duyurdu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/rus-ordusu-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-ulastirma-ve-enerji-altyapisinin-tesislerini-vurdu-1101542070.html
ukrayna
kiev
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091497774_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_744d512c91d387fd6076fcc46d70e715.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, kiev, patlama, hava saldırısı, dnepropetrovsk, strana.ua, ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna, kiev, patlama, hava saldırısı, dnepropetrovsk, strana.ua, ukrayna silahlı kuvvetleri
Ukrayna genelinde şiddetli patlamalar: Askeri ve enerji altyapıları hedef alındı
10:46 06.12.2025 (güncellendi: 11:27 06.12.2025)
Ukrayna genelinde gece boyunca büyük çaplı patlamalar meydana geldiği bildirildi. Yerel yetkililer ve medya kaynakları, hava saldırılarının öncelikli olarak askeri hedefleri ve enerji altyapısını vurduğunu duyurdu.
Gece saatlerinde Ukrayna'nın birçok bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Yerel kaynaklara göre, saldırılar özellikle askeri tesisler ile enerji altyapısını hedef aldı. Kiev, Dnepropetrovsk, Çernigov, Lutsk ve Vinnitsa başta olmak üzere çok sayıda şehirde patlamalar meydana geldi. Ayrıca Poltava, Lvov ve Kirovograd bölgelerinde de patlamalar kaydedildi.
Sosyal medyada, Hmelnitskiy bölgesindeki Starokonstantinov askeri hava üssü çevresinde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Ön bilgilere göre, Kiev bölgesine bağlı Fastov kentinde demiryolu altyapısı saldırıdan zarar gördü.
Dnepropetrovsk bölgesinde ise Krivoy Rih Termik Santrali dahil olmak üzere bir dizi enerji tesisinin isabet aldığı bildirildi. Ukrayna merkezli haber sitesi Strana.ua, Rovno kentinde elektrik kesintilerinin başladığını duyurdu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.