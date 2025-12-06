https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/ukrayna-genelinde-siddetli-tatlamalar-askeri-ve-enerji-altyapilari-hedef-alindi-1101591336.html

Ukrayna genelinde şiddetli patlamalar: Askeri ve enerji altyapıları hedef alındı

Gece saatlerinde Ukrayna'nın birçok bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Yerel kaynaklara göre, saldırılar özellikle askeri tesisler ile enerji altyapısını hedef aldı. Kiev, Dnepropetrovsk, Çernigov, Lutsk ve Vinnitsa başta olmak üzere çok sayıda şehirde patlamalar meydana geldi. Ayrıca Poltava, Lvov ve Kirovograd bölgelerinde de patlamalar kaydedildi.Sosyal medyada, Hmelnitskiy bölgesindeki Starokonstantinov askeri hava üssü çevresinde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Ön bilgilere göre, Kiev bölgesine bağlı Fastov kentinde demiryolu altyapısı saldırıdan zarar gördü.Dnepropetrovsk bölgesinde ise Krivoy Rih Termik Santrali dahil olmak üzere bir dizi enerji tesisinin isabet aldığı bildirildi. Ukrayna merkezli haber sitesi Strana.ua, Rovno kentinde elektrik kesintilerinin başladığını duyurdu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun meskun binalara ve sosyal tesislere saldırı düzenlemediğini her fırsatta dile getiriyor.

