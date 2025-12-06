https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/tip-tarihinde-donum-noktasi-erkek-tipi-kellik-icin-ilac-bulundu-1101592551.html

Tıp tarihinde dönüm noktası: Erkek tipi kellik için ilaç bulundu

Tıp tarihinde dönüm noktası: Erkek tipi kellik için ilaç bulundu

Sputnik Türkiye

Erkek tipi kellik için geliştirilen yeni bir ilaç, Faz III klinik çalışmalarında saç çıkışını plaseboya göre yüzde 539 artırarak tıp dünyasında çığır açtı. 30... 06.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-06T13:56+0300

2025-12-06T13:56+0300

2025-12-06T13:56+0300

sağlik

haberler

minnesota

amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)

avrupa i̇laç ajansı

kel

kellik virüsü

kellik nedeni

kellik

i̇laç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104045/92/1040459218_0:28:1025:604_1920x0_80_0_0_a94e79ccf26b05cba11f2695a772b97b.jpg

Erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi) tedavisinde son yılların en büyük bilimsel sıçraması yaşanıyor. Bu topikal ilaç, iki ayrı Faz III klinik çalışmada benzersiz başarı elde etti. Verilere göre ilaç, saç çıkışını plaseboya göre yüzde 539 artırdı. Bu sonuç, mevcut tedavilerle kıyaslandığında 30 yıldır görülmeyen bir başarı düzeyi anlamına geliyor.Bin 465 hastada denendi: Sonuçlar şaşırtıcıABD ve Avrupa’da toplam bin 465 hasta üzerinde gerçekleştirilen Scalp 1 ve Scalp 2 klinik çalışmalarında, ilacın etkinliği net şekilde ortaya kondu.Bu veriler, erkek tipi kellik tedavisinde şimdiye kadarki en geniş kapsamlı Faz III çalışması olarak kayıtlara geçti.DHT’yi doğrudan hedef alıyorBu etken maddesinin en dikkat çeken özelliği, saç dökülmesinin biyolojik kaynağını hedef alması. İlaç, saç köklerinde dihidrotestosteron (DHT) etkisini bloke ederek çalışıyor. Mevcut tedavilerin aksine sistemik hormonlara müdahale etmiyor, böylece yan etki riskini minimuma indiriyor.Bu nedenle uzmanlar, ilacın “erkek tipi saç dökülmesi tedavisinde yeni paradigma” yaratacağı görüşünde birleşiyor.Uzmanlar ne diyor?Minnesota Üniversitesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Maria Hordinsky, çalışmayı şu sözlerle değerlendirdi:ABD ve Avrupa Başvuruları Başlıyorİlacın 2026 baharında güvenlik takip verisi tamamlanacak. Ardından şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'na eş zamanlı ruhsat başvurusu yapacak.Onay çıkması halinde bu ilaç, erkek tipi saç dökülmesi için 30 yıl sonra ilk yeni tedavi olarak tarihe geçecek.Saç Dökülmesi 2 Milyar Erkeği EtkiliyorDünya genelinde 1,2–2 milyar erkek androgenetik alopesi yaşıyor. Kellik, estetik kaygının ötesinde özgüven, sosyal iletişim ve psikoloji üzerinde ciddi etkiler bırakıyor. Uzmanlara göre Clascoterone, bu nedenle estetik değil, toplumsal bir sağlık sorununu hedef alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/kaygi-bozuklugunun-gizli-nedeni-bulundu-1101568466.html

minnesota

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, minnesota, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda), avrupa i̇laç ajansı, kel, kellik virüsü, kellik nedeni, kellik, i̇laç, ilaç