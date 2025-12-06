https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/tip-tarihinde-donum-noktasi-erkek-tipi-kellik-icin-ilac-bulundu-1101592551.html
Tıp tarihinde dönüm noktası: Erkek tipi kellik için ilaç bulundu
Tıp tarihinde dönüm noktası: Erkek tipi kellik için ilaç bulundu
Erkek tipi kellik için geliştirilen yeni bir ilaç, Faz III klinik çalışmalarında saç çıkışını plaseboya göre yüzde 539 artırarak tıp dünyasında çığır açtı. 30... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
Erkek tipi saç dökülmesi (androgenetik alopesi) tedavisinde son yılların en büyük bilimsel sıçraması yaşanıyor. Bu topikal ilaç, iki ayrı Faz III klinik çalışmada benzersiz başarı elde etti. Verilere göre ilaç, saç çıkışını plaseboya göre yüzde 539 artırdı. Bu sonuç, mevcut tedavilerle kıyaslandığında 30 yıldır görülmeyen bir başarı düzeyi anlamına geliyor.
Bin 465 hastada denendi: Sonuçlar şaşırtıcı
ABD ve Avrupa’da toplam bin 465 hasta üzerinde gerçekleştirilen Scalp 1 ve Scalp 2 klinik çalışmalarında, ilacın etkinliği net şekilde ortaya kondu.
İlk çalışma saç yoğunluğunda yüzde 539
artış sağladı
İkinci çalışma yüzde 168
artış gösterdi
Yan etkiler, plasebodan farklı değil
ve düşük seviyede seyretti
Bu veriler, erkek tipi kellik tedavisinde şimdiye kadarki en geniş kapsamlı Faz III çalışması olarak kayıtlara geçti.
DHT’yi doğrudan hedef alıyor
Bu etken maddesinin en dikkat çeken özelliği, saç dökülmesinin biyolojik kaynağını hedef alması. İlaç, saç köklerinde dihidrotestosteron (DHT) etkisini bloke ederek çalışıyor. Mevcut tedavilerin aksine sistemik hormonlara müdahale etmiyor, böylece yan etki riskini minimuma indiriyor.
Bu nedenle uzmanlar, ilacın “erkek tipi saç dökülmesi tedavisinde yeni paradigma” yaratacağı görüşünde birleşiyor.
Minnesota
Üniversitesi Dermatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Maria Hordinsky
, çalışmayı şu sözlerle değerlendirdi:
“Bu veriler, erkek tipi saç dökülmesi hastaları için tarihi bir dönüm noktası. İlk kez bu kadar güçlü, ölçülebilir ve güvenli bir saç çıkışı sağlayan topikal bir tedavi görüyoruz.”
ABD ve Avrupa Başvuruları Başlıyor
İlacın 2026 baharında güvenlik takip verisi
tamamlanacak. Ardından şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)
ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA)
'na eş zamanlı ruhsat başvurusu
yapacak.
Onay çıkması halinde bu ilaç, erkek tipi saç dökülmesi için 30 yıl sonra ilk yeni tedavi olarak tarihe geçecek.
Saç Dökülmesi 2 Milyar Erkeği Etkiliyor
Dünya genelinde 1,2–2 milyar erkek androgenetik alopesi yaşıyor. Kellik, estetik kaygının ötesinde özgüven, sosyal iletişim ve psikoloji üzerinde ciddi etkiler bırakıyor. Uzmanlara göre Clascoterone, bu nedenle estetik değil, toplumsal bir sağlık sorununu hedef alıyor.