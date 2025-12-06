https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/slovakya-lideri-pellegrini-zafer-getirmez-diyerek-konustu-ukraynaya-para-gonderilmesi-sadece-1101597173.html

Slovakya lideri Pellegrini, 'zafer getirmez' diyerek konuştu: 'Ukrayna’ya para gönderilmesi sadece çatışmayı uzatır'

Slovakya lideri Pellegrini, 'zafer getirmez' diyerek konuştu: 'Ukrayna’ya para gönderilmesi sadece çatışmayı uzatır'

06.12.2025

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna'ya para gönderilmesinin çatışmayı uzatacağını ve zafer getirmeyeceğinin altını çizdi.'Cumartesi Diyalogları' programında konuşan Pellegrini, şu cümleleri kaydetti:'Dondurulmuş Rus varlıklarının Kiev'e gönderilmesi risk içeriyor'Pellegrini ayrıca Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya, askeri harcamalarını finanse etmek amacıyla Rusya’nın dondurulmuş varlıklarını göndermeyi planlama fikrinin de birçok teknik zorluk ve risk içerdiğini vurguladı.Pellegrini açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Slovakya Başbakanı Robert Fico, Aralık başında Kiev’e Rusya’nın dondurulmuş varlıklarını askeri harcamaları karşılamak için aktarma fikrini yasa dışı bir müsadere olarak nitelendirmiş ve bunun Rusya tarafından ciddi karşı önlemler doğuracağını belirtmişti. Fico önceliğin çatışmayı sürdürmek yerine Ukrayna’da barış planı olması gerektiğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa’daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmiş ve Avrupa Birliği’nin yalnızca özel kişilerin değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarının da hedefinde olduğunu vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarını müsadere etmesine karşılık Moskova’nın da bu paraları geri vermeme seçeneğine sahip olduğunu açıklamıştı.

