https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/slovakya-lideri-pellegrini-zafer-getirmez-diyerek-konustu-ukraynaya-para-gonderilmesi-sadece-1101597173.html
Slovakya lideri Pellegrini, 'zafer getirmez' diyerek konuştu: 'Ukrayna’ya para gönderilmesi sadece çatışmayı uzatır'
Slovakya lideri Pellegrini, 'zafer getirmez' diyerek konuştu: 'Ukrayna’ya para gönderilmesi sadece çatışmayı uzatır'
Sputnik Türkiye
Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Ukrayna’ya askeri harcamalarını finanse etmek için para gönderilmesinin yalnızca çatışmayı uzatacağını ve Kiev’in yine de... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T20:05+0300
2025-12-06T20:05+0300
2025-12-06T20:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
peter pellegrini
slovakya
ukrayna
kremlin
rusya
kiev
rusya dışişleri bakanlığı
avrupa birliği
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084947817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e222934b28ec3e06b8f94d8ef66bfc0d.jpg
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna'ya para gönderilmesinin çatışmayı uzatacağını ve zafer getirmeyeceğinin altını çizdi.'Cumartesi Diyalogları' programında konuşan Pellegrini, şu cümleleri kaydetti:'Dondurulmuş Rus varlıklarının Kiev'e gönderilmesi risk içeriyor'Pellegrini ayrıca Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya, askeri harcamalarını finanse etmek amacıyla Rusya’nın dondurulmuş varlıklarını göndermeyi planlama fikrinin de birçok teknik zorluk ve risk içerdiğini vurguladı.Pellegrini açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Slovakya Başbakanı Robert Fico, Aralık başında Kiev’e Rusya’nın dondurulmuş varlıklarını askeri harcamaları karşılamak için aktarma fikrini yasa dışı bir müsadere olarak nitelendirmiş ve bunun Rusya tarafından ciddi karşı önlemler doğuracağını belirtmişti. Fico önceliğin çatışmayı sürdürmek yerine Ukrayna’da barış planı olması gerektiğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa’daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmiş ve Avrupa Birliği’nin yalnızca özel kişilerin değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarının da hedefinde olduğunu vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarını müsadere etmesine karşılık Moskova’nın da bu paraları geri vermeme seçeneğine sahip olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/rus-disisleri-abnin-rusya-karsiti-yaptirimlar-nedeniyle-kaybettigi-meblagi-acikladi-1101595756.html
slovakya
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084947817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9f55529901b04d98b9bb05e18eeca0d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
peter pellegrini, slovakya, ukrayna, kremlin, rusya, kiev, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, vladimir putin, robert fico
peter pellegrini, slovakya, ukrayna, kremlin, rusya, kiev, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, vladimir putin, robert fico
Slovakya lideri Pellegrini, 'zafer getirmez' diyerek konuştu: 'Ukrayna’ya para gönderilmesi sadece çatışmayı uzatır'
Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Ukrayna’ya askeri harcamalarını finanse etmek için para gönderilmesinin yalnızca çatışmayı uzatacağını ve Kiev’in yine de kazanamayacağını vurguladı.
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Ukrayna'ya para gönderilmesinin çatışmayı uzatacağını ve zafer getirmeyeceğinin altını çizdi.
'Cumartesi Diyalogları' programında konuşan Pellegrini, şu cümleleri kaydetti:
Benim pozisyonum, ABD’nin eylemlerini hızlandırmak ve desteklemek ve en kısa sürede Vladimir Putin ile aynı masaya oturup bu savaşı bitirmek gerektiğidir. Bence, eğer Ukrayna’ya sadece silah veya askeri teçhizat almak için onlarca veya yüzlerce milyar göndermeye devam edersek yalnızca Ukrayna için yıkıcı sonuçlar doğuran bu çatışmayı uzatmış oluruz.
'Dondurulmuş Rus varlıklarının Kiev'e gönderilmesi risk içeriyor'
Pellegrini ayrıca Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya, askeri harcamalarını finanse etmek amacıyla Rusya’nın dondurulmuş varlıklarını göndermeyi planlama fikrinin de birçok teknik zorluk ve risk içerdiğini vurguladı.
Pellegrini açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Eğer bir gün bu kadar büyük paraları kullanmamız gerekirse, onları Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşası için kullanalım. Bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya yardım edelim. Elektriği tekrar sağlayalım, yıkılmış binaları tekrar inşa edelim. Zira bugün herkes için açık ki, Ukrayna’nın kazanması mümkün değil. Rus ordusunun büyüklüğü ve kararlılığı göz önüne alındığında, onları kendi topraklarından çıkaramazlar.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Aralık başında Kiev’e Rusya’nın dondurulmuş varlıklarını askeri harcamaları karşılamak için aktarma fikrini yasa dışı bir müsadere olarak nitelendirmiş ve bunun Rusya tarafından ciddi karşı önlemler doğuracağını belirtmişti. Fico önceliğin çatışmayı sürdürmek yerine Ukrayna’da barış planı olması gerektiğini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa’daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmiş ve Avrupa Birliği’nin yalnızca özel kişilerin değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarının da hedefinde olduğunu vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarını müsadere etmesine karşılık Moskova’nın da bu paraları geri vermeme seçeneğine sahip olduğunu açıklamıştı.