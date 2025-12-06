https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/rus-senator-pukov-rusyanin-avrupa-ile-askeri-bir-catisma-icin-nedeni-yok-1101597888.html

Rus senatör Pușkov: Rusya'nın Avrupa ile askeri bir çatışma için nedeni yok

Rus senatör Pușkov: Rusya'nın Avrupa ile askeri bir çatışma için nedeni yok

06.12.2025

Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Pușkov, Sırp gazetesi Politikaya verdiği röportajda, Rusya'nın böyle bir askeri çatışma için hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek Avrupa’ya saldırmayacaklarını açıkladı.Puşkov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Avrupalı liderlerin Rusya’nın sözde Avrupa’ya saldırmak istediği yönündeki iddialarının Ukrayna’yı NATO’ya alarak onu Rusya’ya karşı askeri üslerin ve silahların konuşlandırılacağı bir sıçrama tahtasına dönüştürme isteğiyle bağlantılı olduğunu dile getiren Pușkov, AB’nin Kiev’i daha fazla finanse etmek ve silahlandırmak için bu 'Rusya karşıtı' söylemine ihtiyaç duyduğunu ekledi.Söz konusu meseleye ilişkin örnek olarak, “Rusları Paris’in kapılarında görüyorum” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u gösteren Pușkov, Fransızların bu açıklamalarda bir kurgu ve AB’nin Ukrayna’ya verdiği desteği meşrulaştıran bir 'Rusya karşıtı histeri' gördüğünü de sözlerine ekledi.

