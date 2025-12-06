https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-whitaker-rusyanin-ittifaka-saldirmak-istedigine-inanmiyorum-1101594234.html

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker: Rusya’nın ittifaka saldırmak istediğine inanmıyorum

Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Rusya Federasyonu’nun ittifaka saldırmak istediğine inanmadığını belirtti.23. Doha Forumu kapsamında katıldığı panelde konuşan Whitaker, "Bunun yakın zamanda olacağını düşünmüyorum hatta olup olmayacağından bile emin değilim, bence olasılığı çok düşük" dedi.Whitaker, ABD de dahil olmak üzere NATO üyelerinin Kuzey Atlantik Antlaşması’nın beşinci maddesi kapsamındaki yükümlülükleri de ciddiye aldığını vurguladı.'Rusya kimseye saldırmayı planlamıyor'Bir süre önce NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, NATO’nun Rusya’ya 'önleyici bir saldırı' düzenlenmesini ihtimal dahilinde gördüğünü belirterek bunun 'savunma eylemi' olarak değerlendirilebileğini dile getirmişti.Dragone'nin açıklamalarına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu ifadeleri Ukrayna’da çözüm çabalarını baltalama girişimi olarak nitelendirerek söz konusu açıklamalar ile ittifakın 'tamamen savunma amaçlı' olduğu yönündeki mitinin kalın bir çizgiyle sona erdiğini vurgulamıştı.Son yıllarda Rusya, NATO’nun batı sınırları yakınında yürüttüğü olağanüstü seviyedeki askeri faaliyetlere dikkat çekiyor. İttifak ise genişlettiği bu girişimleri, Moskova’dan gelen 'saldırganlığı' caydırmaya yönelik adımlar olarak tanımlıyor.Nitekim kasım ayının sonunda NATO, Akdeniz’de ve İtalya kıyılarında tatbikatlar gerçekleştirmişti. CBS News’in aktardığına göre bu manevralarda, Rusya ile bir çatışma çıkması halinde ortaya çıkabilecek senaryolar canlandırılmıştı. NATO’nun Avrupa’daki kuvvetlerinin başkomutanı Alexus Grynkewich, 2027 yılına kadar ittifak üyelerinin aynı anda hem Moskova hem de Pekin’le çatışma yürütebilecek düzeyde hazırlıklı olması gerektiğini belirtmişti.Başkan Vladimir Putin ise defalarca, Rusya’nın hiç kimseye saldırmayı planlamadığını vurgulayarak Batılı politikacıların iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak hayali bir tehditle korkuttuğunun altını çizmişti.

