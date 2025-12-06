https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/rubio-avrupa-komisyonunun-bu-hareketi-tum-amerikan-halkina-saldiridir-1101589103.html
Rubio: Avrupa Komisyonu'nun bu hareketi tüm Amerikan halkına saldırıdır
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, AB'nin X'e verdiği 140 milyon dolarlık cezayı 'Amerikan teknoloji firmalarına ve halkına yönelik saldırı' olarak... 06.12.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Komisyonu'nun Elon Musk'ın X adlı uygulamasına verdiği son ağır cezayı eleştirerek, bunu Amerikan halkına ve teknoloji platformlarına bir saldırı olarak nitelendirdi.Rubio, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:Avrupa Komisyonu, yakın zamanda yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'li sosyal medya platformu X'e 140 milyon dolar para cezası verdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği Büyükelçisi Andrew Puzder, Bloomberg'e verdiği bir röportajda, Avrupalı yetkilileri Amerikan teknoloji şirketlerini hedef almakla eleştirdi. Puzder, Brüksel'in piyasada Avrupalı firmalar için daha elverişli koşullar yaratmayı amaçladığını öne sürdü.Musk'ın X'i, AB'nin inceleme ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalan tek ABD şirketi değil. ABD'li teknoloji devleri, Alphabet Inc.'in Google'ına 9.5 milyar euronun üzerinde para cezası ve Apple'a İrlanda'ya 13 milyar euroluk tazminat emri verilmesiyle ağır darbe aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Komisyonu'nun Elon Musk'ın X adlı uygulamasına verdiği son ağır cezayı eleştirerek, bunu Amerikan halkına ve teknoloji platformlarına bir saldırı olarak nitelendirdi.
Rubio, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Komisyonu'nun 140 milyon dolarlık para cezası sadece X'e değil, tüm Amerikan teknoloji platformlarına ve yabancı hükümetlerin Amerikan halkına yönelik bir saldırısıdır. Amerikalıların çevrimiçi ortamda sansürlendiği günler sona erdi."
Avrupa Komisyonu, yakın zamanda yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'li sosyal medya platformu X'e 140 milyon dolar para cezası verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği Büyükelçisi Andrew Puzder, Bloomberg'e verdiği bir röportajda, Avrupalı yetkilileri Amerikan teknoloji şirketlerini hedef almakla eleştirdi. Puzder, Brüksel'in piyasada Avrupalı firmalar için daha elverişli koşullar yaratmayı amaçladığını öne sürdü.
Musk'ın X'i, AB'nin inceleme ve ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalan tek ABD şirketi değil. ABD'li teknoloji devleri, Alphabet Inc.'in Google'ına 9.5 milyar euronun üzerinde para cezası ve Apple'a İrlanda'ya 13 milyar euroluk tazminat emri verilmesiyle ağır darbe aldı.