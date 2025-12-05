Türkiye
Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanakları açılacak
Yeni yayınlanan bir mahkeme belgesine göre, Florida'daki bir ABD federal yargıcı, Jeffrey Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanaklarının açılması yönündeki talebi kabul etti.Belgede, "ABD'nin büyük jüri tutanaklarının açığa çıkarılması ve koruyucu emrin değiştirilmesine i̇lişkin hızlandırılmış talebinin kabul edi̇lmesi̇ne karar veri̇ldi̇" ifadeleri yer aldı.Hakim, kararında, kayıtların gizliliğinin kaldırılmasının yakın zamanda yürürlüğe giren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası uyarınca izin verildiğini açıkladı. Bu yasa, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın elinde bulunan tüm gizli olmayan kayıtları, belgeleri, yazışmaları ve soruşturma materyallerini kamuoyuna açıklamasını zorunlu kılıyor.
