https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/epstein-davasiyla-ilgili-buyuk-juri-tutanaklari-acilacak-1101587785.html

Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanakları açılacak

Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanakları açılacak

Sputnik Türkiye

Florida’daki bir federal yargıç, Epstein davasına ilişkin büyük jüri tutanaklarının, yeni yürürlüğe giren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T22:28+0300

2025-12-05T22:28+0300

2025-12-05T22:28+0300

dünya

abd

jeffrey epstein

ghislaine maxwell

florida

abd

adalet bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098715097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d673cd43368dc63619bd6231e0b4f27.jpg

Yeni yayınlanan bir mahkeme belgesine göre, Florida'daki bir ABD federal yargıcı, Jeffrey Epstein davasıyla ilgili büyük jüri tutanaklarının açılması yönündeki talebi kabul etti.Belgede, "ABD'nin büyük jüri tutanaklarının açığa çıkarılması ve koruyucu emrin değiştirilmesine i̇lişkin hızlandırılmış talebinin kabul edi̇lmesi̇ne karar veri̇ldi̇" ifadeleri yer aldı.Hakim, kararında, kayıtların gizliliğinin kaldırılmasının yakın zamanda yürürlüğe giren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası uyarınca izin verildiğini açıkladı. Bu yasa, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın elinde bulunan tüm gizli olmayan kayıtları, belgeleri, yazışmaları ve soruşturma materyallerini kamuoyuna açıklamasını zorunlu kılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/epsteinin-ozel-adasina-dair-yeni-fotograflar-yayimlandi-1101524694.html

florida

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, jeffrey epstein, ghislaine maxwell, florida, abd, adalet bakanlığı