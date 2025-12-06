https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/rdif-baskani-dmitriyev-ab-avrupa-medeniyetinin-intiharini-tamamlamak-uzere-1101593048.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: AB, Avrupa medeniyetinin intiharını tamamlamak üzere

RDIF Başkanı Dmitriyev: AB, Avrupa medeniyetinin intiharını tamamlamak üzere

06.12.2025

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’ya aktarma planlarına tepki göstererek, AB'nin mülkiyet haklarını ihlal edecek bu adımıyla "Avrupa medeniyetinin intiharını tamamlamaya çalıştığını" ifade etti.Dmitriyev, “Kendi ülkelerini kontrolsüz göçle, artan suç oranlarıyla ve ekonomik gerilemeyle zayıflatan AB elitleri, şimdi de mülkiyet haklarını, finansal sistemin temelini yıkarak ve kendi para birimlerini çökerterek Avrupa medeniyetinin intiharını tamamlamak istiyor. Gerçekten etkileyici” ifadelerine yer verdi.Financial Times gazetesi, daha önce konuya ilişkin bir analiz yayımlamış; Rus varlıklarına el konulmasının, euronun küresel rezerv para birimi olarak güvenilirliği üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini yazmıştı.Dmitriyev ayrıca AB yetkililerini, 2024 ABD başkanlık seçimlerine siyasi müdahalede bulunmakla suçladı. ABD’li girişimci Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’te paylaştığı bir mektuba atıfta bulunan Dmitriyev, bu belgenin, Trump’ın görüşlerini sansürlemesi yönünde Elon Musk’a AB tarafından yapılan resmi baskının kanıtı olduğunu belirtti.Dmitriyev, “Trump’tan nefret eden, seçilmemiş AB bürokratlarının ABD seçimlerine müdahalesi artık kamuoyunun malumu haline geldi. Brüksel uzun süredir Trump’ın itibarını sarsmaya çalışıyor, barış çabalarını aktif olarak sabote ediyor. AB’nin bu süreçteki rolü giderek daha fazla açığa çıkıyor” ifadelerini kullandı.

