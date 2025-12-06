Türkiye
Putin ve Caparov telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki dostluk... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki yakın ilişkileri değerlendirdi.Görüşmede Putin, Caparov’un doğum gününü kutlayarak sağlık, başarı ve esenlikler diledi. Cumhurbaşkanı Caparov da Rus liderin samimi tebrikleri için teşekkür etti.Açıklamada, “Liderler, ülkeleri arasındaki dostluk, ittifak ve stratejik ortaklık ilişkilerinin istikrarlı ve güçlü şekilde sürdüğünü belirtti. Putin’in kısa süre önce Kırgızistan’a yaptığı resmi ziyaretin ikili ilişkiler açısından kayda değer bir dönüm noktası olduğu vurgulandı” denildi.Söz konusu ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha üst seviyeye taşıdığı ve ikili gündemin tüm alanlarında derinleşmeyi sağladığı belirtildi.Liderler ayrıca, gelecekte yapılacak üst düzey temasların da Rusya ile Kırgızistan arasında verimli ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sunacağına olan güçlü inançlarını dile getirdi.
vladimir putin, sadır caparov, telefon görüşmesi, rusya, kırgızistan, stratejik ortaklık, i̇şbirliği
Putin-Margarita Rutsinskaya telefon görüşmesi
