Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar, 'BRICS'ten öğrenecek çok şeyimiz var' diyerek konuştu: 'Tam üye olmayı bekliyoruz'

BRICS’ten öğrenecek çok şeyimiz var ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak çıkarlarımıza dayalı ilişkilere sahip olmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu gördük. Önümüzdeki yıllarda Nijerya’nın BRICS’e tam üyelik kazanmasını bekliyoruz.