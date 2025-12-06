https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/lubnanli-uzman-abd-ukrayna-cikmazindan-cikis-yolu-ariyor-1101596393.html

Lübnanlı uzman: ABD, Ukrayna çıkmazından çıkış yolu arıyor

Lübnanlı uzman: ABD, Ukrayna çıkmazından çıkış yolu arıyor

Sputnik Türkiye

Lübnanlı siyaset bilimci Prof. Ali Baydoun, Washington’un Rusya’yı zayıflatma politikasının başarısız olduğunu ve bu nedenle Ukrayna’daki çatışmayı durdurma... 06.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-06T18:42+0300

2025-12-06T18:42+0300

2025-12-06T18:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

rusya

abd ulusal güvenlik stratejisi

donald trump

avrupa

washington

batı

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_0:37:748:458_1920x0_80_0_0_8698ab7e9f2b4ae8edfef00ac35aaaef.png

Lübnanlı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Ali Baydoun, ABD’nin güncellenen ulusal güvenlik stratejisini ve Ukrayna’daki savaş bağlamında Batı-Rusya hattındaki kırılmaları Sputnik’e değerlendirdi.Baydoun, savaşın başlangıcından itibaren ABD ve Avrupa elitlerinin, Rusya’yı Ukrayna üzerinden iç krizlere sürüklemeyi hedeflediğini, ancak bu planın işlemediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Uzman, silah sevkiyatlarının durdurulması ve Kiev'e yönelik Amerikan desteğinin zayıflamasıyla birlikte hem ABD hem de Avrupa’nın ekonomik olarak bu savaşın altında kaldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/italya-savunma-bakani-crozetto-abdnin-ulusal-guvenlik-stratejisini-yorumladi-abd-abnin-zayifligini-1101595289.html

ukrayna

rusya

washington

batı

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, rusya, abd ulusal güvenlik stratejisi, donald trump, avrupa, washington, batı, moskova