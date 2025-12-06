https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/lubnanli-uzman-abd-ukrayna-cikmazindan-cikis-yolu-ariyor-1101596393.html
Lübnanlı uzman: ABD, Ukrayna çıkmazından çıkış yolu arıyor
Lübnanlı siyaset bilimci Prof. Ali Baydoun, Washington'un Rusya'yı zayıflatma politikasının başarısız olduğunu ve bu nedenle Ukrayna'daki çatışmayı durdurma...
Lübnanlı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Ali Baydoun, ABD’nin güncellenen ulusal güvenlik stratejisini ve Ukrayna’daki savaş bağlamında Batı-Rusya hattındaki kırılmaları Sputnik’e değerlendirdi.Baydoun, savaşın başlangıcından itibaren ABD ve Avrupa elitlerinin, Rusya’yı Ukrayna üzerinden iç krizlere sürüklemeyi hedeflediğini, ancak bu planın işlemediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Uzman, silah sevkiyatlarının durdurulması ve Kiev'e yönelik Amerikan desteğinin zayıflamasıyla birlikte hem ABD hem de Avrupa’nın ekonomik olarak bu savaşın altında kaldığını vurgulayarak şöyle devam etti:
Lübnanlı siyaset bilimci Prof. Ali Baydoun, Washington’un Rusya’yı zayıflatma politikasının başarısız olduğunu ve bu nedenle Ukrayna’daki çatışmayı durdurma yollarını aradığını ifade etti.
Lübnanlı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Ali Baydoun, ABD’nin güncellenen ulusal güvenlik stratejisini ve Ukrayna’daki savaş bağlamında Batı-Rusya hattındaki kırılmaları Sputnik’e değerlendirdi.
ABD'nin küresel liderlik, kriz yönetimi ve ekonomik hakimiyet mücadelesinde önemli bir rakip olan Rusya'yı zayıflatma stratejisi başarısız oldu. Bu nedenle, Washington artık Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor.
Baydoun, savaşın başlangıcından itibaren ABD ve Avrupa elitlerinin, Rusya’yı Ukrayna üzerinden iç krizlere sürüklemeyi hedeflediğini, ancak bu planın işlemediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Kendilerini uluslararası sistemin omurgası olarak gören ABD ve Avrupa elitleri, Ukrayna üzerinden Rusya’nın kolunu bükmek istediler, ama bu ellerinde patlayan bir girişime dönüştü. Bu durum Donald Trump'ın seçim kampanyasında verdiği ‘savaşı durduracağız’ sözlerinin zeminini hazırladı. Ardından, Washington tarafından Amerikan ve Avrupa ekonomilerini tüketen silah tedariki ve desteği kesildi.
Uzman, silah sevkiyatlarının durdurulması ve Kiev'e yönelik Amerikan desteğinin zayıflamasıyla birlikte hem ABD hem de Avrupa’nın ekonomik olarak bu savaşın altında kaldığını vurgulayarak şöyle devam etti:
ABD Ukrayna’da batağa saplandı. Rusya’ya baskı kurmaya çalışırken kendi ekonomisini yıprattı. Şimdi ise bu maceradan nasıl çıkacağını hesaplamaya çalışıyor. Rusya son yıllarda bütün askeri ve siyasi zorlukların üstesinden gelmeyi başardı. Moskova, tehditleri fırsata çevirmeyi bildi; sadece cephede başarı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası izolasyonu da aştı. Geniş bir diplomatik ilişki ağı kurarak siyasi ve ekonomik ağırlığını artırmayı başardı.