Londra Kulesi'nde kraliyet tacına muhallebili saldırı: 4 kişi gözaltında

İngiltere'de kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'nde bulunan İmparatorluk Tacı'nın cam muhafazasına muhallebi ve apple crumble fırlatıldı...

İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan, kraliyet mücevherlerinden İmparatorluk tacının sergilendiği tarihi Londra Kulesi alışılmadık bir protestoya sahne oldu. “Aşırı zenginlerin daha fazla vergilendirilmesini” isteyen Take Back Power adlı grup tarafından üstlenilen gösteride, tacın bulunduğu cam muhafazaya muhallebi ve İngiliz tatlısı apple crumble fırlattı.Londra Metropolitan Polisi, olayın ardından dört kişinin gözaltına alındığını ve mücevherlerin sergilendiği bölümün geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurdu. Yetkililer, tacın zarar görmediğini açıkladı.Grup, eylemin “şiddet içermeyen bir protesto” olduğunu savunurken, hükümetin aşırı zenginleri daha fazla vergilendirmesi ve “Halk Kamarası” adı verilen kalıcı bir yurttaş meclisi kurulması çağrısında bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir eylemcinin tacın önünde “Demokrasi parçalanıyor” şeklinde bağırdığı ve muhafazaya tatlı döktüğü görüldü.Bu olay, Take Back Power grubunun son günlerde gerçekleştirdiği ikinci protesto olarak kayıtlara geçti. Grup, birkaç gün önce de The Ritz Oteli'nin lobisine hayvan gübresi dökerek bir başka eyleme imza atmıştı.1937 yılında Kral VI. George için yapılan ve 2 bin 800’ü aşkın elmas, zümrüt, safir, yakut ve inci barındıran İmparatorluk Tacı, yalnızca önemli devlet törenlerinde kullanılıyor ve onun dışında Londra Kulesi'ndeki Jewel House bölümünde muhafaza ediliyor.

