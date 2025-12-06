Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/girit-adasi-aciklarinda-gocmenleri-tasiyan-botun-batmasi-sonucu-18-kisi-oldu-1101597764.html
Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişi öldü
Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T23:35+0300
2025-12-06T23:35+0300
yaşam
girit adası
türkiye
girit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087297840_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1efae11fc20926aff5073b166ad24646.jpg
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Girit’in yaklaşık 26 deniz mili güneyinde göçmenleri taşıyan bir lastik bot battı.Bölgeden geçen ve Türk bayraklı olduğu belirtilen bir ticari gemi, yarı batık durumdaki lastik botu fark ederek durumu Yunan sahil güvenliğine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, botta bulunan 2 kişiyi kurtardı, 18 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.Kurtarılan göçmenler kayıt ve sağlık kontrolleri için Girit'in İerapetra kentine götürülürken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/bmgk-uluslararasi-toplumun-lubnana-ve-ordusuna-destegi-artirilmali-1101597460.html
girit adası
girit
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087297840_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_082bc983c4942f6f6fb251ca315e23a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
girit adası, türkiye, girit
girit adası, türkiye, girit

Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişi öldü

23:35 06.12.2025
© AADüzensiz göçmen bot
Düzensiz göçmen bot - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
© AA
Abone ol
Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Girit’in yaklaşık 26 deniz mili güneyinde göçmenleri taşıyan bir lastik bot battı.
Bölgeden geçen ve Türk bayraklı olduğu belirtilen bir ticari gemi, yarı batık durumdaki lastik botu fark ederek durumu Yunan sahil güvenliğine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, botta bulunan 2 kişiyi kurtardı, 18 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.
Kurtarılan göçmenler kayıt ve sağlık kontrolleri için Girit'in İerapetra kentine götürülürken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı.
İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda 10'dan faz hava saldırısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
DÜNYA
BMGK: Uluslararası toplumun Lübnan'a ve ordusuna desteği artırılmalı
21:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала