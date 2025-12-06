https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/girit-adasi-aciklarinda-gocmenleri-tasiyan-botun-batmasi-sonucu-18-kisi-oldu-1101597764.html

Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişi öldü

Girit Adası açıklarında göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 18 kişi öldü

06.12.2025

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Girit’in yaklaşık 26 deniz mili güneyinde göçmenleri taşıyan bir lastik bot battı.Bölgeden geçen ve Türk bayraklı olduğu belirtilen bir ticari gemi, yarı batık durumdaki lastik botu fark ederek durumu Yunan sahil güvenliğine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, botta bulunan 2 kişiyi kurtardı, 18 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.Kurtarılan göçmenler kayıt ve sağlık kontrolleri için Girit'in İerapetra kentine götürülürken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı.

