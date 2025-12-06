BMGK: Uluslararası toplumun Lübnan'a ve ordusuna desteği artırılmalı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/bmgk-uluslararasi-toplumun-lubnana-ve-ordusuna-destegi-artirilmali-1101597460.html

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Dönem Başkanı Samuel Zbogar, Lübnan'a ve Lübnan ordusuna uluslararası desteğin artırılması gerektiğini söyledi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Büyükelçi Samuel Zbogar, uluslararası toplumun Lübnan’a ve orduya verdiği desteğin artırılması gerektiğini belirterek, ülkede silahların yalnızca devletin kontrolünde olması gerektiğini ifade etti.BMGK heyeti, Lübnan’daki resmi temaslarının ardından başkent Beyrut’ta basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Konsey’in Lübnan ve bölge istikrarına bağlılığını vurgulayan Zbogar, Lübnanlı yetkililerle yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyledi.Heyetin ayrıca ülkenin güneyine, “Mavi Hat” olarak bilinen sınır hattına ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) karargahına saha ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Zbogar, Lübnan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığının korunmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.BMGK’nin 1701 sayılı kararının eksiksiz uygulanmasının bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirten Zbogar, İsrail ile Lübnan arasında Kasım 2024’te varılan ateşkese bağlı kalınması çağrısında bulundu. Ayrıca UNIFIL personelinin güvenliğinin sağlanmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.Uluslararası toplumun Lübnan’a ve Lübnan ordusuna desteğinin artırılması gerektiğini yineleyen Zbogar, “Silahların yalnızca devletin kontrolünde olmasını öngören hükümet kararını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

