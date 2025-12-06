https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/eski-ukrayna-basbakani-azarov-abd-zelenskiyi-gorevden-alabilir-1101590128.html
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, ABD'nin Zelenskiy'i süreci baltalamaya devam ederse görevden alacağını söyledi. 06.12.2025, Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın eski başbakanı Nikolay Azarov, ABD’nin, barış sürecini engellemesi halinde Vladimir Zelenskiy’i görevden alabileceğini söyledi.Azarov yaptığı açıklamada, “ABD, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosunu (NABU) kurdu. Büro, iş insanı Timur Mindıç’a yönelik şüphe yöneltilmesi ya da bakanların tutuklanması gibi bu kadar sert adımları, Amerikalılar’dan doğrudan talimat gelmeden atamazdı. Bu durum, ABD’nin Zelenskiy’i görevden alma yönünde bir çizgi izlediğinin açık göstergesidir” dedi.Ne kadar süre Zelenskiy’in görevde kalacağının belirsiz olduğunu belirten Azarov, bunun tamamen Washington’ın planlarına bağlı olduğunu ifade etti.Azarov, “Şu anda, bildiğim kadarıyla ABD için Zelenskiy, bazı taleplerin ve şartların iletilebileceği bir müzakereci konumunda gerekli. Ancak onunla süreç ilerlemezse, onu kolayca görevden alırlar ve konu kapanır” diye konuştu.Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım’da enerji sektörüne yönelik geniş çaplı bir operasyon yürüttüğünü açıklamış, operasyon sırasında yabancı para dolu çantaların bulunduğu fotoğrafları paylaşmıştı. Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, eski enerji bakanı ve o dönem adalet bakanı olan Herman Galuşçenko ile 'Energoatom' şirketinde aramalar yapıldığını bildirmişti.Ukrayinska Pravda gazetesi, NABU’nun ayrıca Zelenskiy’nin yakın çevresinden iş insanı Timur Mindıç’ın adresine de gittiğini, ancak Mindıç’ın ülkeyi terk etmeyi başardığını yazmıştı.
