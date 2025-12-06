https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/disisleri-bakani-fidan-rusyanin-da-kimseye-guvenmemek-icin-bircok-gerekcesi-bulunuyor-1101593664.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Rusya'nın da kimseye güvenmemek için birçok gerekçesi bulunuyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Rusya’nın da kimseye güvenmemek için birçok gerekçesi bulunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında, 'Parçalanma Çağında Arabuluculuk' başlıklı açılış oturumuna konuşmacı olarak katıldı.Ukrayna krizine ilişkiler değerlendirmeler yapan Fidan, şu cümleleri kaydetti:Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Avrupa başkentlerinde Rusya ile silahlı bir çatışmaya yönelik kasıtlı bir hazırlığın sürdüğünü ve orada bunun kaçınılmaz olarak görüldüğünü açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Rektör Yardımcısı Oleg Karpoviç de Avrupa ve Ukrayna’nın sorunun diplomatik çözümüne karşı çıktığını ve çatışmayı uzatmak niyetinde olduğunu belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rusya’nın Avrupa ile savaşmayı düşünmediğini ancak Avrupa çatışmayı başlatması halinde Moskova’nın buna şu anda hazır olduğunu söylemişti.'Gazze'ye asker yollamaya hazırız'Türkiye’nin Gazze’ye asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye’nin barış çabalarına katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Öncelikli olarak Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır. Halihazırda devam eden barış çabalarına katkıda bulunmaya da hazır ve zaten herkes bu sürece destek veriyor" dedi.Uluslararası İstikrar Gücü konusunda ise kapsamlı bir tartışmanın sürdüğünü belirten Fidan, "Nasıl hayata geçirilecek? Özel olarak misyonu ne olacak? Hangi kurallar çerçevesinde hareket edilecek? Bu konularda henüz etraflıca bir değerlendirme yapılıyor. Uluslararası İstikrar Gücü’nün misyonu konusunda gerçekçi olmak ve beklentileri oluştururken nüanslara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sahada belli gerçeklikler var" diye konuştu.Fidan, "Bence ilk hedef, Uluslararası İstikrar Gücü’nün konuşlandırılmasıyla Filistinliler ile İsraillilerin sınır hattında birbirinden ayrılmasının sağlanması olmalı" değerlendirmesinde bulundu.Uluslararası İstikrar Gücü’nün etkin olabilmesi için emniyet güçlerinin kurulup eğitilmesi ile barış kurulunun oluşturulmasına yönelik yerel idarenin tesis edilmesi gerektiğini kaydeden Fidan, güce hangi ülkelerin katkı sağlayacağının halen belirsiz olduğunu ancak konuşlandırmanın ardından sürecin kademeli olarak şekilleneceğini ifade etti.'Trump'ın yapmak istedikleri Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşüyor'Suriye iç savaşından sonra açık kapı politikası yürüttüklerini belirten Fidan, "Suriye'deki kriz ilk başladığında böyle bir politika benimsedik. Ve neticesinde çok sayıda Suriyeli mülteci savaştan kaçarak sınır kapılarımıza geldi. Bu politikanın iç politikada bize bir bedeli oldu ancak sonuç itibarıyla insani hedeflere hizmet etti" dedi.Avrasya bölgesinde pek çok sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını aktaran Fidan, Ukrayna'da, Gazze'de ve Suriye'de işlerin yoluna girmesi için çaba yürütüldüğünü dile getirdi."Şu anda arabuluculuk ve barış inşası faaliyetleri kapsamında (ABD Başkanı Donald) Trump'ın yapmak istedikleri Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşüyor" diyen Fidan, Ukrayna'da ve Gazze'de ateşkes istediklerini söyledi.Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye’de istikrarın sağlanabilmesi için uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu, bu süreçte çok ağır dersler çıkardıklarını belirterek, "Bölgemizde yaşanan sorunlara arabuluculuk yaparak, aslında insanların yaşadığı acıları hafifletmiş olduk. Özellikle mülteci krizi kapsamında" ifadelerini kullandı.

