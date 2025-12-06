Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezüella ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.Erdoğan, ABD ile Venezüella arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.
2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezüella ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.
Erdoğan, ABD ile Venezüella arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.
