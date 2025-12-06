https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/cumhurbaskani-erdogan-venezuella-devlet-baskani-maduro-ile-telefonda-gorustu-1101597592.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-06T21:40+0300

2025-12-06T21:40+0300

2025-12-06T21:40+0300

poli̇ti̇ka

nicolas maduro

venezüella

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

abd

türkiye

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/08/1057150534_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b4a23829189ceb5bac4f1f3b1411b47a.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezüella ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.Erdoğan, ABD ile Venezüella arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/trumpa-venezuella-krizi-ve-uyusturucu-kartelleri-uzerine-kapali-istihbarat-brifingi-verildi-1101586142.html

venezüella

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nicolas maduro, venezüella, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, abd, türkiye, recep tayyip erdoğan