Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü
06.12.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezüella ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.Erdoğan, ABD ile Venezüella arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.
