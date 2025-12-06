https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/cinli-askeri-uzman-cin-rusya-hindistan-is-birligi-modeli-hizli-bir-sekilde-dunyanin-en-onde-gelen-1101594059.html
Çinli askeri uzman: Çin-Rusya-Hindistan iş birliği modeli, hızlı bir şekilde dünyanın en önde gelen gücüne dönüşüyor
Çinli askeri uzman: Çin-Rusya-Hindistan iş birliği modeli, hızlı bir şekilde dünyanın en önde gelen gücüne dönüşüyor
Çinli askeri uzman Qin An Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, Çin-Rusya-Hindistan ortaklık modelinin Batı'nın tek taraflılığına karşı kolektif bir alternatif... 06.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4-5 Aralık tarihlerindeki Hindistan ziyaretinde Moskova'nın Yeni Delhi ile dostluğunu bir kez daha teyit ederek Hindistan’ı önemli bir ortak olarak nitelendirmişti.Putin, Eylül ayında ziyaret ettiği Çin'i de aynı düzeye koymuştu.'Dünyanın arzuladığı şey bu'Qin açıklamasında, Çin-Rusya-Hindistan işbirliği modelinin 'tek taraflı eylemleri dizginlemek ve çok kutuplu bir dünyada barış içinde bir arada yaşamayı ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sağlamak için bir araç olarak hizmet ettiğini' vurguladı.Bu üçlü işbirliğinin tamamen eşit olduğunu dile getiren Çinli uzman, dünyanın ezici çoğunluğunun arzuladığı şeyin de tam olarak bu olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:'Batılı güçler anlaşmazlık tohumları ekme konusunda oldukça mahir'Qin açıklamasında, "Çin, Rusya ve Hindistan arasındaki işbirliğinin derinleşmesinin, Batılı güçler ve kendi gündemlerini takip eden diğer aktörler tarafından saldırılar için kaçınılmaz olarak bir bahane sağlayacağını kabul etmek gerekir” diyerek Batılı hegemonik aktörlerin tarihi ve güncel meseleleri kullanarak Çin ile Rusya ve Çin ile Hindistan arasında anlaşmazlık tohumları ekme konusunda oldukça mahir olduklarını vurguladı.Çin, Rusya ve Hindistan’ın 'illüzyonları terk etmeleri ve Batı’nın tek taraflılığına kararlılıkla direnmeleri' gerektiğinin altını çizen Qin, üç ülkenin karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin kazanımlarından yararlanarak 'işbirliği modellerini sürdürmeye, dünya düzeni ve kalkınmasının kilit güçlerini birleştirmeye' devam etmeleri gerektiğini ifade etti.
Çinli askeri uzman Qin An Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Çin-Rusya-Hindistan ortaklık modelinin Batı’nın tek taraflılığına karşı kolektif bir alternatif ortaya koyduğunu belirterek Putin’in son Hindistan ziyaretini yorumladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4-5 Aralık tarihlerindeki Hindistan ziyaretinde Moskova'nın Yeni Delhi ile dostluğunu bir kez daha teyit ederek Hindistan’ı önemli bir ortak olarak nitelendirmişti.
Putin, Eylül ayında ziyaret ettiği Çin'i de aynı düzeye koymuştu.
'Dünyanın arzuladığı şey bu'
Qin açıklamasında, Çin-Rusya-Hindistan işbirliği modelinin 'tek taraflı eylemleri dizginlemek ve çok kutuplu bir dünyada barış içinde bir arada yaşamayı ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sağlamak için bir araç olarak hizmet ettiğini' vurguladı.
Bu üçlü işbirliğinin tamamen eşit olduğunu dile getiren Çinli uzman, dünyanın ezici çoğunluğunun arzuladığı şeyin de tam olarak bu olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
Üç ülke, küresel düzen ve istikrarın korunmasına yardımcı olacak yeterli askeri kapasiteye sahiptir. Küresel hegemonya eğilimleri yoğunlaşırken Çin-Rusya-Hindistan işbirliği modeli hızla dünyanın en önde gelen güçlerinden birine dönüşüyor.
'Batılı güçler anlaşmazlık tohumları ekme konusunda oldukça mahir'
Qin açıklamasında, "Çin, Rusya ve Hindistan arasındaki işbirliğinin derinleşmesinin, Batılı güçler ve kendi gündemlerini takip eden diğer aktörler tarafından saldırılar için kaçınılmaz olarak bir bahane sağlayacağını kabul etmek gerekir” diyerek Batılı hegemonik aktörlerin tarihi ve güncel meseleleri kullanarak Çin ile Rusya ve Çin ile Hindistan arasında anlaşmazlık tohumları ekme konusunda oldukça mahir olduklarını vurguladı.
Çin, Rusya ve Hindistan’ın 'illüzyonları terk etmeleri ve Batı’nın tek taraflılığına kararlılıkla direnmeleri' gerektiğinin altını çizen Qin, üç ülkenin karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin kazanımlarından yararlanarak 'işbirliği modellerini sürdürmeye, dünya düzeni ve kalkınmasının kilit güçlerini birleştirmeye' devam etmeleri gerektiğini ifade etti.