Engelli bireyler ile engelli yakını bulunan çalışanların 2025 yılında yararlanabileceği vergi avantajları listelendi. Buna göre engel derecesine göre aylık 360... 06.12.2025
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, “Dünya Engelliler Günü” vesilesiyle kaleme aldığı köşe yazısında, pek çok kişinin bilmediği büyük bir avantajı hatırlattı: Engelli kişiler ve engelli yakını bulunan milyonlarca çalışan, devletin sağladığı vergi iadesi sayesinde her ay önemli bir ek gelire sahip olabiliyor.Karakaş’ın yazısına göre, engelli oranına bağlı olarak 2025 yılında vatandaşların maaşlarına eklenen tutarlar şöyle:Kimler yararlanabiliyor?Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre indirimden faydalanma şartları oldukça geniş:Başvuru süreci oldukça basitVergi indiriminden yararlanmak için:Onay sonrası indirim doğrudan maaşa yansıyor.Araç alacak engellilere ÖTV ve MTV müjdesiGelir İdaresi Başkanlığı’nın uygulamalarına göre:Engellilere emlak vergisi yokKarakaş’ın yazısında dikkat çekilen bir diğer avantaj ise emlak vergisi muafiyeti. Yüzde 100 engelli olup, 200 metrekareyi geçmeyen tek evi bulunan vatandaşlar evde oturmasalar bile emlak vergisi ödemiyor.KDV avantajları da varEngelliler için bazı ürün ve hizmetlerde KDV muafiyeti ve indirimleri uygulanıyor:
Bu hakları bilmeyen binlerce kişi zararda: Engelliler i̇çin vergi rehberinde tek tek anlatıldı

Engelli bireyler ile engelli yakını bulunan çalışanların 2025 yılında yararlanabileceği vergi avantajları listelendi. Buna göre engel derecesine göre aylık 360 TL ile 1.485 TL, yıllık ise 17.820 TL’ye kadar ek gelir cebinizde kalabiliyor. Üstelik ÖTV, MTV, emlak vergisi ve KDV gibi birçok alanda da istisnalar mevcut.
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, “Dünya Engelliler Günü” vesilesiyle kaleme aldığı köşe yazısında, pek çok kişinin bilmediği büyük bir avantajı hatırlattı: Engelli kişiler ve engelli yakını bulunan milyonlarca çalışan, devletin sağladığı vergi iadesi sayesinde her ay önemli bir ek gelire sahip olabiliyor.
Karakaş’ın yazısına göre, engelli oranına bağlı olarak 2025 yılında vatandaşların maaşlarına eklenen tutarlar şöyle:

Derece

Aylık İndirim

Ayda Cebinize Kalan

Yılda Cebinize Kalan

1. derece (çalışma gücünün yüzde 80 ve üzeri kayıp)

9.900 TL

1.485 TL

17.820 TL

2. derece (yüzde 60 ve üzeri kayıp)

5.700 TL

855 TL

10.260 TL

3. derece (yüzde 40 ve üzeri kayıp)

2.400 TL

360 TL

4.320 TL

Kimler yararlanabiliyor?

Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre indirimden faydalanma şartları oldukça geniş:
Kendisi engelli olan çalışanlar ve serbest meslek sahipleri
Engelli çocuğu, eşi, annesi veya babası bulunanlar
Engelli çocuklar için yaş sınırı yok. Üniversite okuyan çocuklar 25 yaşına kadar, engelli çocuklar ise ömür boyu bu avantajdan faydalanabiliyor.

Başvuru süreci oldukça basit

Vergi indiriminden yararlanmak için:
1.
Tam teşekküllü hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporu alınması gerekiyor.
2.
Bir dilekçe, kimlik fotokopisi ve işveren yazısı ile
Büyük şehirlerde Vergi Dairesi Grup Müdürlüğüne,
Diğer illerde Defterdarlık / Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğüne başvuru yapılabiliyor.
Onay sonrası indirim doğrudan maaşa yansıyor.

Araç alacak engellilere ÖTV ve MTV müjdesi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uygulamalarına göre:
Yüzde 90 ve üzeri engeli olanlar özel tertibat şartı olmadan ÖTV’siz araç alabiliyor.
Yüzde 90 altında engeli bulunanlar ise araçlarına engeline uygun tertibat yaptırmaları halinde ÖTV’den muaf tutuluyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tamamen sıfır.
Bu hak 10 yılda bir araç için geçerli; araç 5 yıl dolmadan satılırsa ÖTV geri talep ediliyor (başka engelliye satılırsa alınmıyor).

Engellilere emlak vergisi yok

Karakaş’ın yazısında dikkat çekilen bir diğer avantaj ise emlak vergisi muafiyeti. Yüzde 100 engelli olup, 200 metrekareyi geçmeyen tek evi bulunan vatandaşlar evde oturmasalar bile emlak vergisi ödemiyor.

KDV avantajları da var

Engelliler için bazı ürün ve hizmetlerde KDV muafiyeti ve indirimleri uygulanıyor:
Tekerlekli sandalye, baston, ortez-protez, kabartma klavye gibi araç-gereçlerde KDV sıfır
Engelli bakım evlerinde verilen hizmetlerde yüzde 10 indirimli KDV
