Bu hakları bilmeyen binlerce kişi zararda: Engelliler i̇çin vergi rehberinde tek tek anlatıldı
Engelli bireyler ile engelli yakını bulunan çalışanların 2025 yılında yararlanabileceği vergi avantajları listelendi. Buna göre engel derecesine göre aylık 360 TL ile 1.485 TL, yıllık ise 17.820 TL’ye kadar ek gelir cebinizde kalabiliyor. Üstelik ÖTV, MTV, emlak vergisi ve KDV gibi birçok alanda da istisnalar mevcut.
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, “Dünya Engelliler Günü” vesilesiyle kaleme aldığı köşe yazısında, pek çok kişinin bilmediği büyük bir avantajı hatırlattı: Engelli kişiler ve engelli yakını bulunan milyonlarca çalışan, devletin sağladığı vergi iadesi sayesinde her ay önemli bir ek gelire sahip olabiliyor.
Karakaş’ın yazısına göre, engelli oranına bağlı olarak 2025 yılında vatandaşların maaşlarına eklenen tutarlar şöyle:
Derece
Aylık İndirim
Ayda Cebinize Kalan
Yılda Cebinize Kalan
1. derece (çalışma gücünün yüzde 80 ve üzeri kayıp)
9.900 TL
1.485 TL
17.820 TL
2. derece (yüzde 60 ve üzeri kayıp)
5.700 TL
855 TL
10.260 TL
3. derece (yüzde 40 ve üzeri kayıp)
2.400 TL
360 TL
4.320 TL
Kimler yararlanabiliyor?
Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre indirimden faydalanma şartları oldukça geniş:
Kendisi engelli olan çalışanlar ve serbest meslek sahipleri
Engelli çocuğu, eşi, annesi veya babası bulunanlar
Engelli çocuklar için yaş sınırı yok. Üniversite okuyan çocuklar 25 yaşına kadar, engelli çocuklar ise ömür boyu bu avantajdan faydalanabiliyor.
Başvuru süreci oldukça basit
Vergi indiriminden yararlanmak için:
1.Tam teşekküllü hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporu alınması gerekiyor.
2.Bir dilekçe, kimlik fotokopisi ve işveren yazısı ile
Büyük şehirlerde Vergi Dairesi Grup Müdürlüğüne,
Diğer illerde Defterdarlık / Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğüne başvuru yapılabiliyor.
Onay sonrası indirim doğrudan maaşa yansıyor.
Araç alacak engellilere ÖTV ve MTV müjdesi
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uygulamalarına göre:
Yüzde 90 ve üzeri engeli olanlar özel tertibat şartı olmadan ÖTV’siz araç alabiliyor.
Yüzde 90 altında engeli bulunanlar ise araçlarına engeline uygun tertibat yaptırmaları halinde ÖTV’den muaf tutuluyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tamamen sıfır.
Bu hak 10 yılda bir araç için geçerli; araç 5 yıl dolmadan satılırsa ÖTV geri talep ediliyor (başka engelliye satılırsa alınmıyor).
Engellilere emlak vergisi yok
Karakaş’ın yazısında dikkat çekilen bir diğer avantaj ise emlak vergisi muafiyeti. Yüzde 100 engelli olup, 200 metrekareyi geçmeyen tek evi bulunan vatandaşlar evde oturmasalar bile emlak vergisi ödemiyor.
KDV avantajları da var
Engelliler için bazı ürün ve hizmetlerde KDV muafiyeti ve indirimleri uygulanıyor:
Tekerlekli sandalye, baston, ortez-protez, kabartma klavye gibi araç-gereçlerde KDV sıfır
Engelli bakım evlerinde verilen hizmetlerde yüzde 10 indirimli KDV