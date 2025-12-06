https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/bu-haklari-bilmeyen-binlerce-kisi-zararda-engelliler-icin-vergi-rehberinde-tek-tek-anlatildi-1101591602.html

Bu hakları bilmeyen binlerce kişi zararda: Engelliler i̇çin vergi rehberinde tek tek anlatıldı

Sputnik Türkiye

Engelli bireyler ile engelli yakını bulunan çalışanların 2025 yılında yararlanabileceği vergi avantajları listelendi. Buna göre engel derecesine göre aylık 360... 06.12.2025

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, “Dünya Engelliler Günü” vesilesiyle kaleme aldığı köşe yazısında, pek çok kişinin bilmediği büyük bir avantajı hatırlattı: Engelli kişiler ve engelli yakını bulunan milyonlarca çalışan, devletin sağladığı vergi iadesi sayesinde her ay önemli bir ek gelire sahip olabiliyor.Karakaş’ın yazısına göre, engelli oranına bağlı olarak 2025 yılında vatandaşların maaşlarına eklenen tutarlar şöyle:Kimler yararlanabiliyor?Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre indirimden faydalanma şartları oldukça geniş:Başvuru süreci oldukça basitVergi indiriminden yararlanmak için:Onay sonrası indirim doğrudan maaşa yansıyor.Araç alacak engellilere ÖTV ve MTV müjdesiGelir İdaresi Başkanlığı’nın uygulamalarına göre:Engellilere emlak vergisi yokKarakaş’ın yazısında dikkat çekilen bir diğer avantaj ise emlak vergisi muafiyeti. Yüzde 100 engelli olup, 200 metrekareyi geçmeyen tek evi bulunan vatandaşlar evde oturmasalar bile emlak vergisi ödemiyor.KDV avantajları da varEngelliler için bazı ürün ve hizmetlerde KDV muafiyeti ve indirimleri uygulanıyor:

