ABD, Lübnan'a 90.5 milyon dolarlık askeri araçların olası satışını onayladı

ABD, Lübnan'a 90.5 milyon dolarlık askeri araçların olası satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Lübnan'a 90.5 milyon dolar değerinde orta sınıf taktik araçların olası satışına onay verdiği bildirildi. 06.12.2025

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Lübnan'a 90.5 milyon dolar değerinde orta sınıf taktik araçların olası satışına onay verildiğini bildirdi.Açıklamada, 90.5 milyon dolar değerindeki orta sınıf taktik araçlar ile ilgili ekipmanların satışının, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği vurgulanarak, satışın Lübnan'ı Ortadoğu'da 'siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir ortak' olarak güçlendireceği belirtildi.

