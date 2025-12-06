Türkiye
ABD, Lübnan'a 90.5 milyon dolarlık askeri araçların olası satışını onayladı
ABD, Lübnan'a 90.5 milyon dolarlık askeri araçların olası satışını onayladı
06.12.2025
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Lübnan'a 90.5 milyon dolar değerinde orta sınıf taktik araçların olası satışına onay verildiğini bildirdi.Açıklamada, 90.5 milyon dolar değerindeki orta sınıf taktik araçlar ile ilgili ekipmanların satışının, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği vurgulanarak, satışın Lübnan'ı Ortadoğu'da 'siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir ortak' olarak güçlendireceği belirtildi.
05:05 06.12.2025
© Sputnik / Hikmet DurgunSuriye Menbiç ABD askeri araç
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Lübnan'a 90.5 milyon dolar değerinde orta sınıf taktik araçların olası satışına onay verildiğini bildirdi.
Açıklamada, 90.5 milyon dolar değerindeki orta sınıf taktik araçlar ile ilgili ekipmanların satışının, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği vurgulanarak, satışın Lübnan'ı Ortadoğu'da 'siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir ortak' olarak güçlendireceği belirtildi.
