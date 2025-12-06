Türkiye
En son nerede deprem oldu?
Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da saat 03.21'de, 10.83 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.12.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10.83 kilometre derinliğinde saat 03.21'de gerçekleştiği bildirildi.
Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da saat 03.21'de, 10.83 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının yerin 10.83 kilometre derinliğinde saat 03.21'de gerçekleştiği bildirildi.
