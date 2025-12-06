https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/balikesir-sindirgida-36-buyuklugunde-deprem-1101590021.html
Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Balıkesir Sındırgı'da saat 03.21'de, 10.83 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 06.12.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sarsıntının yerin 10.83 kilometre derinliğinde saat 03.21'de gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının yerin 10.83 kilometre derinliğinde saat 03.21'de gerçekleştiği bildirildi.