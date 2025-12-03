Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de saat 20.35 sularında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.Sarsıntının yerin 14.23 kilometre derinliğinde saat 20.35'te gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle can kaybı veya hasar bildirilmedi.
SON HABERLER
21:09 03.12.2025 (güncellendi: 21:28 03.12.2025)
Akdeniz’de saat 20.35 sularında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Sarsıntının yerin 14.23 kilometre derinliğinde saat 20.35'te gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle can kaybı veya hasar bildirilmedi.
