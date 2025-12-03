https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/akdenizde-40-buyuklugunde-deprem-1101525144.html
Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz’de saat 20.35 sularında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.Sarsıntının yerin 14.23 kilometre derinliğinde saat 20.35'te gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle can kaybı veya hasar bildirilmedi.
21:09 03.12.2025 (güncellendi: 21:28 03.12.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Sarsıntının yerin 14.23 kilometre derinliğinde saat 20.35'te gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle can kaybı veya hasar bildirilmedi.