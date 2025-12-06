Bakan Yumaklı: Türkiye, su ve tarım diplomasisinde küresel ölçekte daha etkin olacak
© AA / Ramazan KayaTarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı
© AA / Ramazan Kaya
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19. Dünya Su Kongresi kapsamında bulunduğu Fas’ın Marakeş kentinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önümüzdeki iki yıl içinde önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirterek, ülkenin su ve tarım diplomasisindeki rolünün güçleneceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin su ve tarım alanında uluslararası platformlarda daha etkin bir aktör haline geleceğini söyledi. Bakan Yumaklı, Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen 19. Dünya Su Kongresi kapsamında Türkiye Pavilyonu’nda değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin 2027 yılında 20. Dünya Su Kongresi’ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Yumaklı, bu kapsamda düzenlenen devir teslim töreni için Fas’ta bulunduğunu belirtti. Yumaklı, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:
Biz de 2027 yılında yapılacak olan 20. Dünya Su Kongresi'nin İstanbul'da yapılacak olması sebebiyle bayrağı Fas'tan almaya geldik. Fas Bayındırlık ve Su Bakanı ile görüştük. Hem Fas'taki uygulamaları hem de bu kongre kapsamında konuşulanları kendileriyle istişare ettik.
'Türkiye suyun başkenti olacak'
Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de düzenlenecek uluslararası organizasyonlara dikkat çeken Bakan Yumaklı, bu süreçte ülkenin diplomatik ve stratejik konumunun daha da önem kazanacağını belirtti. Yumaklı, şunları söyledi:
2026'nın Kasım ayında COP 31 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı) Türkiye'de olacak. Aynı şekilde mayıs ayında İstanbul Su Forumu yine İstanbul'da düzenlenecek. 2027'de de 20. Dünya Su Kongresi İstanbul'da düzenlenecek. Yani Türkiye suyun başkenti olacak.
İklim değişikliğinin su yönetiminde yeni yaklaşımları zorunlu kıldığını vurgulayan Yumaklı, Türkiye’nin hem yeni politikaların geliştirilmesinde hem de bu politikaların uygulanmasında öncü bir rol üstleneceğini ifade etti.
'Türkiye, suya dair tüm ortamlarda etkin rol alacak'
Suyun, ülkeler ve bölgeler arası ilişkilerde giderek daha belirleyici hale geldiğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, Türkiye’nin bu alanda uluslararası platformlarda daha fazla söz sahibi olacağını belirterek şöyle konuştu:
Su konusunun hem ülkeler arasındaki ilişkileri hem de bu bağlamda bölgeler arasındaki ilişkileri bile etkileyebilecek bir konuma geldiği aşikar. Dolayısıyla Türkiye bütün dünyada artık suya dair ne varsa bu ortamların tamamında etkin bir şekilde rol alacak.
Türkiye’nin sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimin paylaşılacağını vurgulayan Yumaklı, uluslararası toplantıların bu açıdan önemli olduğunu ifade etti:
"Gerek dünyadaki uygulamalar konusunda gerekse Türkiye'deki uygulamalar konusunda, belli bir noktaya gelmesi aşamasında da hem bilgilerini hem de tecrübelerini aktarmış olacak ve yeni politika ve teknolojileri de Türkiye'de uygulamak için bu ortamların tamamını yakından takip ediyor olacağız."
Tarım ve su politikalarında uzun vadeli bir vizyonla hareket edildiğini belirten Yumaklı, Türkiye’nin bu alandaki küresel sorumluluğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Biz özellikle tarımın uluslararası boyuttaki her türlü konusunda varız ve hayatın en önemli kaynağı olan suyun da her noktasında olmaya devam edeceğiz. Netice itibariyle ülkemizin bu manada bir tarım vizyonu, su vizyonu var. Bunların hem ülkeye hem de dünyaya uygulamalarını hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız inşallah.
Bakan Yumaklı, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı uluslararası organizasyonların önemine vurgu yaparak açıklamalarını, “2026 yılı COP 31, İstanbul Su Forumu, 2027 Dünya Su Kongresi hem ülkemizin hem de tarım ve su diplomasisi açısından son derece önemli sonuçlar doğuracaktır. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.