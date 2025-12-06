ABD Savunma Bakanı Hegseth: Trump, ABD’nin çıkarlarını korumak için güç kullanmaya hazır

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/abd-savunma-bakani-hegseth-trump-abdnin-cikarlarini-korumak-icin-guc-kullanmaya-hazir-1101598032.html

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, dünyada hiçbir ülkenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin çıkarlarını korumak için güç kullanmaya hazır olduğundan şüphe etmemesi gerektiğini dile getirdi.Pentagon şefi Hegseth, Kaliforniya’da düzenlenen Ronald Reagan Ulusal Savunma Forumu’nda yaptığı konuşmada, "Başkan Trump, ülkemizin çıkarlarını korumak için gerekli gördüğü kararlı askeri adımları atabilir ve atacaktır. Yeryüzündeki hiçbir ülke bundan bir an bile şüphe duymasın" dedi.Hegseth konuşmasında ayrıca Amerikan ordusunun Trump döneminde yalnızca ABD’nin güvenliği, özgürlüğü ve refahı çıkarlarına hizmet eden hedefler için savaşacağını iddia etti.'Trump, Putin ve Şi ile diyaloğa açık'ABD Savunma Bakanı Hegseth konuşmasında, ABD Başkanı Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile diyaloğu reddetmedini dile getirdi.Hegseth açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'ABD, diğer ülkelerle eşit şekilde nükleer silahları test edecek'Pentagon şefi Hegseth, ABD'nin nükleer silahları diğer ülkelerle eşit koşullarda test edeceğini dile getirdi.Hegseth konuşmasında, "Diğer ülkelerle eşit şekilde nükleer silahları ve onların teslim sistemlerini test edeceğiz” dedi.

