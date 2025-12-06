https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/8-ulkeden-ortak-gazze-aciklamasi-1101589239.html
8 ülkeden ortak Gazze açıklaması
8 ülkeden ortak Gazze açıklaması
Sputnik Türkiye
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanları, Gazze'deki son gelişmelere... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T00:37+0300
2025-12-06T00:37+0300
2025-12-06T00:38+0300
dünya
türkiye
gazze
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
mısır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/14/1077567516_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cc8acc0df1f8f9be03413cddbafc845.jpg
İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı yalnızca Mısır yönüne geçişe açmayı planlamasına yönelik söylemleri nedeniyle 8 ülke ortak açıklama yaptı.Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail’in açıklamalarının ciddi endişe yarattığını bildirdi. Açıklamada, Filistin halkının topraklarından koparılmasına yönelik her türlü adımın kesin şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu planın tüm hükümlerine bağlı kalınmasının önemine dikkat çekildi. Bu kapsamda Refah Kapısı’nın iki yönlü açık tutulması, halkın serbestçe hareket edebilmesi, Gazze’de yaşayanların zorla ayrılmaya zorlanmaması ve aksine kendi topraklarında güvenli ve insan onuruna yakışır koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ortamın oluşturulması gerektiği ifade edildi.Bakanlar, Trump’ın bölgede barışı sağlama konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Trump Planı'nın engellenmeden ve gecikmeden uygulanmasının bölgesel istikrar açısından hayati olduğunu kaydetti.Ateşkesin tam olarak devam ettirilmesi, sivillerin acılarının azaltılması, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden imar sürecinin bir an önce başlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Filistin Yönetimi’nin Gazze’deki sorumluluklarını yeniden üstlenmesi için uygun koşulların yaratılmasının önemine işaret edildi.Sekiz ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı da dahil tüm ilgili BMGK kararlarının tam olarak uygulanması için ABD ve diğer uluslararası aktörlerle işbirliğine devam etmeye hazır olduklarını dile getirdi. Açıklamada, bu çabaların nihai olarak, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, Gazze ve Batı Şeria’yı kapsayan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına hizmet etmesi gerektiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/barrack-abd-turkiyeyi-gazze-seridinde-baris-gucunde-gormek-istiyor-1101585856.html
gazze
birleşik arap emirlikleri (bae)
i̇srail
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/14/1077567516_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_286989058eb22fc79664b860f2a7c0d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, gazze, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), mısır
türkiye, gazze, birleşik arap emirlikleri (bae), i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), mısır
8 ülkeden ortak Gazze açıklaması
00:37 06.12.2025 (güncellendi: 00:38 06.12.2025)
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanları, Gazze'deki son gelişmelere ilişkin ortak açıklama yaptı. Bakanlar, Gazze halkının zorla yerinden edilmesine yönelik olası her girişimi kesin bir dille reddettiklerini ifade etti.
İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı yalnızca Mısır yönüne geçişe açmayı planlamasına yönelik söylemleri nedeniyle 8 ülke ortak açıklama yaptı.
Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail’in açıklamalarının ciddi endişe yarattığını bildirdi.
Açıklamada, Filistin halkının topraklarından koparılmasına yönelik her türlü adımın kesin şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu planın tüm hükümlerine bağlı kalınmasının önemine dikkat çekildi.
Bu kapsamda Refah Kapısı’nın iki yönlü açık tutulması, halkın serbestçe hareket edebilmesi, Gazze’de yaşayanların zorla ayrılmaya zorlanmaması ve aksine kendi topraklarında güvenli ve insan onuruna yakışır koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ortamın oluşturulması gerektiği ifade edildi.
Bakanlar, Trump’ın bölgede barışı sağlama konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, 'Trump Planı'nın engellenmeden ve gecikmeden uygulanmasının bölgesel istikrar açısından hayati olduğunu kaydetti.
Ateşkesin tam olarak devam ettirilmesi, sivillerin acılarının azaltılması, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve yeniden imar sürecinin bir an önce başlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Filistin Yönetimi’nin Gazze’deki sorumluluklarını yeniden üstlenmesi için uygun koşulların yaratılmasının önemine işaret edildi.
Sekiz ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararı da dahil tüm ilgili BMGK kararlarının tam olarak uygulanması için ABD ve diğer uluslararası aktörlerle işbirliğine devam etmeye hazır olduklarını dile getirdi.
Açıklamada, bu çabaların nihai olarak, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, Gazze ve Batı Şeria’yı kapsayan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına hizmet etmesi gerektiği vurgulandı.