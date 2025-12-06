Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/3-bakanlikta-ust-duzey-atama-1101589652.html
3 bakanlıkta üst düzey atama
3 bakanlıkta üst düzey atama
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarında bazı görevler boşalırken, yeni atamalar... 06.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-06T02:16+0300
2025-12-06T02:16+0300
türki̇ye
resmi gazete
atama
kültür ve turizm bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086503556_0:273:2940:1927_1920x0_80_0_0_1b15931643ef1ba22fb571ee8d243e60.jpg
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alınırken, yerine İsmail Aydın atandı.Aynı kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir’in görevine son verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında boş bulunan Başmüfettişlik görevine ise Musa Eker getirildi.Kültür ve Turizm Bakanlığında boş bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine de Alper Avluk’un ataması gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/esk-genel-muduru-taylandan-et-ticareti-iddialarina-yanit-acik-bir-manipulasyon-1101589396.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086503556_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_97dd6c55e056c6afea2c17e4dded8b96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
resmi gazete, atama, kültür ve turizm bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb)
resmi gazete, atama, kültür ve turizm bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb)

3 bakanlıkta üst düzey atama

02:16 06.12.2025
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarında bazı görevler boşalırken, yeni atamalar gerçekleşti.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alınırken, yerine İsmail Aydın atandı.
Aynı kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir’in görevine son verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında boş bulunan Başmüfettişlik görevine ise Musa Eker getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığında boş bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine de Alper Avluk’un ataması gerçekleştirildi.
AK Parti ile CHP arasında Et ve Süt Kurumu'nda atama tartışması - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2025
TÜRKİYE
ESK Genel Müdürü Taylan’dan ‘et ticareti’ iddialarına yanıt: 'Açık bir manipülasyon'
01:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала