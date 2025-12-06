https://anlatilaninotesi.com.tr/20251206/3-bakanlikta-ust-duzey-atama-1101589652.html
3 bakanlıkta üst düzey atama
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alınırken, yerine İsmail Aydın atandı.Aynı kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir’in görevine son verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında boş bulunan Başmüfettişlik görevine ise Musa Eker getirildi.Kültür ve Turizm Bakanlığında boş bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine de Alper Avluk’un ataması gerçekleştirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alınırken, yerine İsmail Aydın atandı.
Aynı kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir’in görevine son verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında boş bulunan Başmüfettişlik görevine ise Musa Eker getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığında boş bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine de Alper Avluk’un ataması gerçekleştirildi.