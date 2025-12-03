https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/sirp-diplomat-mogherininin-gozaltisi-ab-kurumlarinin-itibarina-golge-dusurdu-1101525905.html

Sırp Diplomat: Mogherini’nin gözaltısı AB kurumlarının itibarına gölge düşürdü

Sırp Diplomat: Mogherini’nin gözaltısı AB kurumlarının itibarına gölge düşürdü

Sputnik Türkiye

Eski Sırp diplomat Zoran Milivoyeviç, AB’nin eski dış politika şefi Mogherini’nin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının, College of Europe... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-03T21:31+0300

2025-12-03T21:31+0300

2025-12-03T21:31+0300

dünya

federica mogherini

avrupa birliği

ab

brüksel

yolsuzluk

avrupa komisyonu

ursula von der leyen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103892/95/1038929580_0:169:2953:1830_1920x0_80_0_0_a436e2f99191fd00184a666dc99bd363.jpg

Eski Sırp diplomat Zoran Milivoyeviç, Sputnik’e verdiği demeçte, eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin gözaltına alınmasının, yalnızca münferit bir skandal değil, aynı zamanda Avrupa kurumlarının şeffaflığı ve güvenilirliği açısından telafisi güç bir güven kaybına neden olacağını söyledi.Milivoyeviç, Mogherini'nin AB Dış Politika Temsilciliği dönemindeki kararlarının da mercek altına alınması gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:Sırp diplomat, bu olayın Brüksel’in iddia ettiği “Avrupa değerleri ve standartlarına” ne kadar uzak olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak “Avrupa Birliği, başkalarından bu standartlara uymayı titizlikle isterken, kendisi bunlardan giderek uzaklaşıyor” dedi.Milivoyeviç ayrıca, bu olayın münferit olmadığı ve Avrupa siyasetinde yolsuzluğun büyük boyutlara ulaştığına dikkat çekti:Avrupa Birliği'nin Ukrayna’daki belirli sosyal gruplara yaptığı mali yardımların da ciddi yolsuzluk riski taşıdığını ve bu açıdan soruşturulması gereken bir başka alan olduğunu ifade eden Milivoyeviç, “Bu tür olaylar pek çok soruyu beraberinde getiriyor” yorumunu yaptı.Milivoyeviç, Mogherini hakkında yürütülen soruşturmanın "titiz ve tarafsız" bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde AB’nin hem dış politika kurumu hem de genel itibarı açısından telafisi güç bir güven kaybı yaşanabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/abd-basini-belcikadaki-tutuklamalar-abyi-son-yillarin-en-buyuk-krizine-surukleyecek-1101502036.html

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

federica mogherini, avrupa birliği, ab, brüksel, yolsuzluk, avrupa komisyonu, ursula von der leyen