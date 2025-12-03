https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/sirp-diplomat-mogherininin-gozaltisi-ab-kurumlarinin-itibarina-golge-dusurdu-1101525905.html
Sırp Diplomat: Mogherini’nin gözaltısı AB kurumlarının itibarına gölge düşürdü
Sırp Diplomat: Mogherini’nin gözaltısı AB kurumlarının itibarına gölge düşürdü
Eski Sırp diplomat Zoran Milivoyeviç, AB’nin eski dış politika şefi Mogherini’nin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının, College of Europe... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
Eski Sırp diplomat Zoran Milivoyeviç, Sputnik’e verdiği demeçte, eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin gözaltına alınmasının, yalnızca münferit bir skandal değil, aynı zamanda Avrupa kurumlarının şeffaflığı ve güvenilirliği açısından telafisi güç bir güven kaybına neden olacağını söyledi.Milivoyeviç, Mogherini'nin AB Dış Politika Temsilciliği dönemindeki kararlarının da mercek altına alınması gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:Sırp diplomat, bu olayın Brüksel’in iddia ettiği “Avrupa değerleri ve standartlarına” ne kadar uzak olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak “Avrupa Birliği, başkalarından bu standartlara uymayı titizlikle isterken, kendisi bunlardan giderek uzaklaşıyor” dedi.Milivoyeviç ayrıca, bu olayın münferit olmadığı ve Avrupa siyasetinde yolsuzluğun büyük boyutlara ulaştığına dikkat çekti:Avrupa Birliği'nin Ukrayna’daki belirli sosyal gruplara yaptığı mali yardımların da ciddi yolsuzluk riski taşıdığını ve bu açıdan soruşturulması gereken bir başka alan olduğunu ifade eden Milivoyeviç, “Bu tür olaylar pek çok soruyu beraberinde getiriyor” yorumunu yaptı.Milivoyeviç, Mogherini hakkında yürütülen soruşturmanın "titiz ve tarafsız" bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde AB’nin hem dış politika kurumu hem de genel itibarı açısından telafisi güç bir güven kaybı yaşanabileceğini belirterek, şöyle devam etti:
Eski Sırp diplomat Zoran Milivoyeviç, Sputnik’e verdiği demeçte, eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin gözaltına alınmasının, yalnızca münferit bir skandal değil, aynı zamanda Avrupa kurumlarının şeffaflığı ve güvenilirliği açısından telafisi güç bir güven kaybına neden olacağını söyledi.
Milivoyeviç, Mogherini'nin AB Dış Politika Temsilciliği dönemindeki kararlarının da mercek altına alınması gerektiğini belirterek, şunları ifade etti:
Soruşturma yalnızca Avrupa Koleji’ne (College of Europe) ilişkin sınırlı yolsuzluk iddialarıyla yetinmemeli. Bir kişi bir yerde yolsuzluk ağına dahil olmuşsa, önceki görev dönemleri de aynı tür hukuksuzluklarla ilişkili olabilir.
Sırp diplomat, bu olayın Brüksel’in iddia ettiği “Avrupa değerleri ve standartlarına” ne kadar uzak olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak “Avrupa Birliği, başkalarından bu standartlara uymayı titizlikle isterken, kendisi bunlardan giderek uzaklaşıyor” dedi.
Milivoyeviç ayrıca, bu olayın münferit olmadığı ve Avrupa siyasetinde yolsuzluğun büyük boyutlara ulaştığına dikkat çekti:
Avrupa Koleji olayı bu türden tek olay değil. Avrupa siyasetindeki yolsuzluğun boyutu gerçekten çok büyük; Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e doğrudan yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma suçlamalarıyla açılan bir dizi dava ve iddiayı hatırlayalım. Dahası, Avrupa siyasetinde daha önce de benzer durumlar yaşanmıştı.
Avrupa Birliği'nin Ukrayna’daki belirli sosyal gruplara yaptığı mali yardımların da ciddi yolsuzluk riski taşıdığını ve bu açıdan soruşturulması gereken bir başka alan olduğunu ifade eden Milivoyeviç, “Bu tür olaylar pek çok soruyu beraberinde getiriyor” yorumunu yaptı.
Milivoyeviç, Mogherini hakkında yürütülen soruşturmanın "titiz ve tarafsız" bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde AB’nin hem dış politika kurumu hem de genel itibarı açısından telafisi güç bir güven kaybı yaşanabileceğini belirterek, şöyle devam etti:
Avrupa Birliği ve dış politika depertmanının otoritesi için bu soruşturmanın sonuna kadar götürülmesi ve tüm gerçeklerin ortaya konması çok önemlidir. Eğer soruşturma gerektiği gibi yürütülmez, dosyadakilerden bazıları koruma altına alınır veya dava sümen altı edilirse, Avrupa Birliği’nin meşruiyetini sorgulanır hale getirir.