https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/yeni-mossad-sefinin-istihbarat-deneyimi-yok-roman-gofman-kim-1101582703.html

Yeni Mossad şefinin istihbarat deneyimi yok: Roman Gofman kim?

Yeni Mossad şefinin istihbarat deneyimi yok: Roman Gofman kim?

Sputnik Türkiye

İsrail, Mossad'ın yeni başkanı olarak istihbarat geçmişi olmayan kariyer bir asker olan ‘tümgeneral’ rütbeli Roman Gofman'ı atadı. Netanyahu'nun bu seçimi, İsrail'in güvenlik liderliğinde dikkat çekici bir değişimi işaret ediyor.

2025-12-05T17:14+0300

2025-12-05T17:14+0300

2025-12-05T17:14+0300

dünya

mossad

roman gofman

david barnea

i̇srail

belarus

i̇srail ordusu (idf)

i̇srail askeri i̇stihbarat direktörlüğü (aman)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101582226_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_9e535b4b109034863e9c5c108ba850c2.jpg

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dünyanın en tanınmış casusluk ajanslarından biri olan Mossad'ın bir sonraki direktörünü seçerken alışılmadık bir adım atarak, 'istihbarat camiasında hiç deneyimi olmayan üst düzey bir askeri komutanı' seçti.Neden Gofman seçildi?Tümgeneral Roman Gofman, Mossad Başkanı David Barnea'nın görev süresinin Haziran 2026'da sona ermesiyle görevi devralacak.Barnea'nın halefi konusunda aylarca süren tartışmaların ardından Netanyahu, 2024'ten beri askeri sekreteri olarak görev yapan bir askeri tercih etti.Mossad, zaman zaman iç istihbarat sıralarından değil askeri kariyerlerden gelen kişilerce yönetilmiş olsa da, Gofman daha önce yöneteceği organizasyon içinde hiç çalışmamıştı.Netanyahu'ya 'oldukça yakın' Mossad hakkında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/mossad-casusu-dedektiflere-bilgi-satan-avukati-saklamisti-mit-operasyonuyla-yakalandi-1100033950.html

i̇srail

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mossad, yeni başkan, şef, roman gofman, istihbarat, israil, israil istihbaradı, mossad hakkında, mossad teknoloji, mossad istihbarat, mossad ajanı