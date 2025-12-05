https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/yeni-mossad-sefinin-istihbarat-deneyimi-yok-roman-gofman-kim-1101582703.html
Yeni Mossad şefinin istihbarat deneyimi yok: Roman Gofman kim?
Yeni Mossad şefinin istihbarat deneyimi yok: Roman Gofman kim?
Sputnik Türkiye
İsrail, Mossad'ın yeni başkanı olarak istihbarat geçmişi olmayan kariyer bir asker olan ‘tümgeneral’ rütbeli Roman Gofman'ı atadı. Netanyahu'nun bu seçimi, İsrail'in güvenlik liderliğinde dikkat çekici bir değişimi işaret ediyor.
2025-12-05T17:14+0300
2025-12-05T17:14+0300
2025-12-05T17:14+0300
dünya
mossad
roman gofman
david barnea
i̇srail
belarus
i̇srail ordusu (idf)
i̇srail askeri i̇stihbarat direktörlüğü (aman)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101582226_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_9e535b4b109034863e9c5c108ba850c2.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dünyanın en tanınmış casusluk ajanslarından biri olan Mossad'ın bir sonraki direktörünü seçerken alışılmadık bir adım atarak, 'istihbarat camiasında hiç deneyimi olmayan üst düzey bir askeri komutanı' seçti.Neden Gofman seçildi?Tümgeneral Roman Gofman, Mossad Başkanı David Barnea'nın görev süresinin Haziran 2026'da sona ermesiyle görevi devralacak.Barnea'nın halefi konusunda aylarca süren tartışmaların ardından Netanyahu, 2024'ten beri askeri sekreteri olarak görev yapan bir askeri tercih etti.Mossad, zaman zaman iç istihbarat sıralarından değil askeri kariyerlerden gelen kişilerce yönetilmiş olsa da, Gofman daha önce yöneteceği organizasyon içinde hiç çalışmamıştı.Netanyahu'ya 'oldukça yakın' Mossad hakkında
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/mossad-casusu-dedektiflere-bilgi-satan-avukati-saklamisti-mit-operasyonuyla-yakalandi-1100033950.html
i̇srail
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101582226_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_726e67b96071453acabff87094c8e95a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mossad, yeni başkan, şef, roman gofman, istihbarat, israil, israil istihbaradı, mossad hakkında, mossad teknoloji, mossad istihbarat, mossad ajanı
mossad, yeni başkan, şef, roman gofman, istihbarat, israil, israil istihbaradı, mossad hakkında, mossad teknoloji, mossad istihbarat, mossad ajanı
Yeni Mossad şefinin istihbarat deneyimi yok: Roman Gofman kim?
İsrail, Mossad'ın yeni başkanı olarak istihbarat geçmişi olmayan kariyer bir asker olan ‘tümgeneral’ rütbeli Roman Gofman'ı atadı. Netanyahu'nun bu seçimi, İsrail'in güvenlik liderliğinde dikkat çekici bir değişimi işaret ediyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dünyanın en tanınmış casusluk ajanslarından biri olan Mossad'ın bir sonraki direktörünü seçerken alışılmadık bir adım atarak, 'istihbarat camiasında hiç deneyimi olmayan üst düzey bir askeri komutanı' seçti.
Tümgeneral Roman Gofman, Mossad Başkanı David Barnea'nın görev süresinin Haziran 2026'da sona ermesiyle görevi devralacak.
Barnea'nın halefi konusunda aylarca süren tartışmaların ardından Netanyahu, 2024'ten beri askeri sekreteri olarak görev yapan bir askeri tercih etti.
Mossad, zaman zaman iç istihbarat sıralarından değil askeri kariyerlerden gelen kişilerce yönetilmiş olsa da, Gofman daha önce yöneteceği organizasyon içinde hiç çalışmamıştı.
Netanyahu'ya 'oldukça yakın'
1976 Belarus doğumlu Gofman, ailesiyle 1990'da 14 yaşındayken İsrail'e göç etti.
Beş yıl sonra IDF Zırhlı Kolordusu'na katılarak, saha komutaları, operasyonel karargahlar ve tümen sorumlulukları üzerinden uzun bir kariyere başladı
İsrail basınına göre “Netanyahu’ya oldukça yakın bir isim” olarak tanınıyor.
İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı olan Mossad, askeri istihbarat teşkilatı Aman
ve iç güvenlik teşkilatı olan Şin Bet
ile birlikte İsrail İstihbarat Topluluğundaki birimlerden.
Teşkilatın yöneticisi doğrudan İsrail Başbakanı'na
karşı sorumlu.
Yıllık bütçesinin yaklaşık 10 milyar şekel
olduğu tahmin edilen Mossad, tarafından finanse edilen teknoloji girişimleri ve girişimcilerinin isimleri gizli tutuluyor.