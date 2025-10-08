Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/mossad-casusu-dedektiflere-bilgi-satan-avukati-saklamisti-mit-operasyonuyla-yakalandi-1100033950.html
Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklamıştı: MİT operasyonuyla yakalandı
Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklamıştı: MİT operasyonuyla yakalandı
Sputnik Türkiye
MİT, Mossad'a çalışan kişilere para karşılığı bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip'i sakladığı tespit edilen Osman Çelik'i yakaladı. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T17:57+0300
2025-10-08T17:57+0300
türki̇ye
mi̇t
mossad
i̇srail
osman çelik
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099889358_0:465:1153:1113_1920x0_80_0_0_b57bd85c3da1b2ebf1788f8333add370.jpg
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Mossad'a çalışan kişilere para karşılığı bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip'i sakladığı tespit edilen Osman Çelik'i yakaladı. Çelik'in MİT'in Aralık 2022'de gerçekleştirdiği Neoplaz Operasyonu'ndan dolayı da 6 yıl 8 ay hüküm giydiği ve dosyasının Yargıtay aşamasında olduğu ortaya çıktı. Avukatı sakladı Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT geçen hafta düzenlediği "Metron Faaliyeti" kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında, İsrail'e çalışan dedektiflere para karşılığında bilgi temin eden Avukat Tuğrulhan Dip'in saklandığı ikametin de sahibi olduğu belirlenen Osman Çelik gözaltına alındı.Dip'in ofisinin yakınlarında gözaltına alınan Çelik hakkında "suçluyu kayırmak" suçundan işlem başlatıldı. Ayrıca, Çelik'in MİT'in Aralık 2022'de gerçekleştirdiği Neoplaz Operasyonu'ndan dolayı da 6 yıl 8 ay hüküm giydiği ve dosyasının Yargıtay aşamasında olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/mossad-ajanina-bilgi-satan-avukat-yakalandi-1099886570.html
türki̇ye
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099889358_0:357:1153:1221_1920x0_80_0_0_16659fbdefceb063f316ab7ada327ded.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mi̇t, mossad, i̇srail, osman çelik, operasyon
mi̇t, mossad, i̇srail, osman çelik, operasyon

Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklamıştı: MİT operasyonuyla yakalandı

17:57 08.10.2025
© AAAvukat Tuğrulhan Dip
Avukat Tuğrulhan Dip - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© AA
Abone ol
MİT, Mossad'a çalışan kişilere para karşılığı bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip'i sakladığı tespit edilen Osman Çelik'i yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Mossad'a çalışan kişilere para karşılığı bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip'i sakladığı tespit edilen Osman Çelik'i yakaladı. Çelik'in MİT'in Aralık 2022'de gerçekleştirdiği Neoplaz Operasyonu'ndan dolayı da 6 yıl 8 ay hüküm giydiği ve dosyasının Yargıtay aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Avukatı sakladı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT geçen hafta düzenlediği "Metron Faaliyeti" kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, İsrail'e çalışan dedektiflere para karşılığında bilgi temin eden Avukat Tuğrulhan Dip'in saklandığı ikametin de sahibi olduğu belirlenen Osman Çelik gözaltına alındı.
Dip'in ofisinin yakınlarında gözaltına alınan Çelik hakkında "suçluyu kayırmak" suçundan işlem başlatıldı. Ayrıca, Çelik'in MİT'in Aralık 2022'de gerçekleştirdiği Neoplaz Operasyonu'ndan dolayı da 6 yıl 8 ay hüküm giydiği ve dosyasının Yargıtay aşamasında olduğu öğrenildi.

Neoplaz Operasyonu kapsamında; Mossad tarafından biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf/video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme, canlı kurye bulma ve siber faaliyet görevi verilen 68 kişi yakalanmıştı.

Serkan Çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2025
TÜRKİYE
Mossad ajanı Serkan Çiçek'e bilgi satan avukat da yakalandı: Çok sayıda casusa bilgi sattığı iddia ediliyor
3 Ekim, 14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала