Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklamıştı: MİT operasyonuyla yakalandı

Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı saklamıştı: MİT operasyonuyla yakalandı

MİT, Mossad'a çalışan kişilere para karşılığı bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip'i sakladığı tespit edilen Osman Çelik'i yakaladı. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Mossad'a çalışan kişilere para karşılığı bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip'i sakladığı tespit edilen Osman Çelik'i yakaladı. Çelik'in MİT'in Aralık 2022'de gerçekleştirdiği Neoplaz Operasyonu'ndan dolayı da 6 yıl 8 ay hüküm giydiği ve dosyasının Yargıtay aşamasında olduğu ortaya çıktı. Avukatı sakladı Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT geçen hafta düzenlediği "Metron Faaliyeti" kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında, İsrail'e çalışan dedektiflere para karşılığında bilgi temin eden Avukat Tuğrulhan Dip'in saklandığı ikametin de sahibi olduğu belirlenen Osman Çelik gözaltına alındı.Dip'in ofisinin yakınlarında gözaltına alınan Çelik hakkında "suçluyu kayırmak" suçundan işlem başlatıldı. Ayrıca, Çelik'in MİT'in Aralık 2022'de gerçekleştirdiği Neoplaz Operasyonu'ndan dolayı da 6 yıl 8 ay hüküm giydiği ve dosyasının Yargıtay aşamasında olduğu öğrenildi.

