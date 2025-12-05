https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/usakov-rusya-abdnin-umerovla-yaptigi-gorusmenin-sonuclarini-paylasmasini-bekliyor-1101586907.html

Uşakov: Rusya, ABD’nin Umerov’la yaptığı görüşmenin sonuçlarını paylaşmasını bekliyor

Uşakov: Rusya, ABD’nin Umerov’la yaptığı görüşmenin sonuçlarını paylaşmasını bekliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov arasında yapılan görüşmenin sonuçlarının Moskova ile... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T20:49+0300

2025-12-05T20:49+0300

2025-12-05T20:49+0300

dünya

yuriy uşakov

kremlin

vladimir putin

jared kushner

steve witkoff

rusya

ukrayna

abd

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100061896_0:0:1302:733_1920x0_80_0_0_a1d66cd5c1dfd4f80983014972d972c9.png

Uşakov, ‘Pervıy Kanal’ televizyonuna verdiği demeçte, Kremlin’in ABD ile Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov arasında yapılan görüşmenin sonuçlarının Moskova ile paylaşılmasını beklediklerini söyledi.Uşakov, “ABD'nin Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile yaptığı görüşmelerin analizini görmek istiyoruz. ABD tarafının bu sonuçları bizimle paylaşacağını ümit ediyoruz, sonrası duruma göre şekillenir" ifadelerini kullandı.Uşakov, şu anda Putin ve Trump arasında yeni bir zirvenin gündemde olmadığını ancak gerekirse bunun çok kısa sürede organize edilebileceğini belirtti.Daha önceki Anchorage zirvesinin sadece 3-4 gün içinde hazırlandığını hatırlatan Uşakov, “Her şey mümkün, ancak şu an Washington’dan herhangi bir sinyal almadık” dedi.Putin’in, Trump’ın özel temsilcisi Steven Witkoff’la samimi bir diyaloga sahip olduğunu ifade eden Uşakov, “Aralarında dostça bir ilişki var ve birbirlerini neredeyse yarım kelimeden anlıyorlar” dedi.Uşakov, Ukrayna krizine dair olası bir barış planı hazırlanması halinde, bu belgede Jared Kushner’ın önemli bir rol oynayacağını öngördüğünü belirterek, “Benim kişisel kanaatim, eğer kağıt üzerinde bir plan olgunlaşırsa, kalemi esas tutan kişi büyük oranda Sayın Kushner olacaktır” diye konuştu.Öte yandan Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında Yeni Delhi’de gerçekleştirilen 2.5 saatlik resmi olmayan görüşmenin ana başlıklarından birinin de Ukrayna’daki çatışmanın çözümü olduğunu kaydetti.Daha önce, perşembe günü yapılması planlanan ABD ve Ukraynalı delegasyonların Miami’deki toplantısının sona erdiği bildirilmişti.ABD yönetimi, Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik bir plan üzerinde çalıştığını daha önce açıklamıştı. Kremlin ise, Rusya’nın müzakerelere açık kalmaya devam ettiğini ve Anchorage platformunda tartışmaları sürdürmeye hazır olduğunu duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık’ta Kremlin’de ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Affinity Partners şirketinin kurucusu ve aynı zamanda ABD Başkanının damadı Jared Kushner’i kabul etmişti. Amerikalı temsilcilerin Rusya ziyareti, ABD’nin Ukrayna için önerdiği barış planının istişare süreciyle bağlantılıydı.Putin, Amerikan tarafı hazırladığı barış planındaki 27 maddeyi dört ayrı başlık altında gruplandırarak her paketin ayrı ayrı müzakere edilmesini önerdiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/rusya-ve-abd-ile-muzakerelerde-ukrayna-heyetine-yermakin-yerine-umerov-baskanlik-edecek-1101412252.html

rusya

ukrayna

moskova

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yuriy uşakov, kremlin, vladimir putin, jared kushner, steve witkoff, rusya, ukrayna, abd, moskova, hindistan, narendra modi