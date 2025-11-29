https://anlatilaninotesi.com.tr/20251129/rusya-ve-abd-ile-muzakerelerde-ukrayna-heyetine-yermakin-yerine-umerov-baskanlik-edecek-1101412252.html

Rusya ve ABD ile müzakerelerde Ukrayna heyetine Yermak'ın yerine Umerov başkanlık edecek

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, Rusya ve ABD ile müzakereleri yürütecek olan heyete, görevden aldığı Andrey Yermak'ın yerine Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'u başkan atadı.İlgili kararnamede, “Ukrayna heyetinin adil ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'nın diğer uluslararası ortakları ile Rusya Federasyonu temsilcileriyle müzakere sürecine katılması ile ilgili konular. Heyet Başkanı: Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rustem Enveroviç” ifadeleri kullanıldı.Diğer yandan Umerov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna heyetinin müzakerelere katılmak üzere ABD'ye hareket ettiğini açıkladı:Zelenskiy, Cuma günü uzun süredir görevde bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak’ın istifa ettiğini duyurmuştu. Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) tarafından Yermak'ın hem görev yaptığı başkanlık ofisinde hem de kişisel konutunda aramalar gerçekleştirilmişti. NABU yetkilileri, yapılan işlemlerin devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında olduğunu doğrulamıştı.

