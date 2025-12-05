‘Ukrayna’nın Karadeniz’deki tanker saldırıları devlet eliyle korsanlık anlamına geliyor’

“Durum hiç hafife alınacak şekilde değil, bu açıkça söyleyeyim. Türkiye’nin çıkarları açısından üç noktada çok ciddi tehdit var. Hele hele yarın öbür gün Türk tankerinin veya herhangi bir gemisinin vurulması halinde, buna istemese de, yani Cumhurbaşkanının açıklamasını ben biraz gönülsüz de olsa mecbur olduğu bir açıklama olarak görüyorum. Ki, gerçek durum budur. Türkiye'nin tabiri caizse eli mahkûmdur. Şu anda zaten Türkiye’ye yapılan hareket, sınırlı dahi olsa çıkarlarının ve haklarının bulunduğu bir bölgede gemilerin bir devlet tarafından batırılması ve bunu engelleyememesi gibi bir görüntü verilmiştir. Bu zaten yeterli bir kayıptır. Yani bu bir caydırıcılık kaybı, itibar kaybıdır. Türkiye bunun ilelebet sürmesine ve daha da ileri gidip, kendi çıkarlarını korumaktan aciz devlet durumunda eli kolu bağlı beklemesine izin vermez. Yani hiçbir şey yapmak istemeyen bir hükümet dahi olsa kendisini bunu yapmak zorunda hissedecektir. Çünkü birçok koşullar bunu zorlayacaktır. Onun için Türkiye'nin gerçekten bu işi çok ciddiye alıp bunu yapan ülkeleri ve onların destekçilerini açık bir şekilde uyarması lazım. Bunu ille basın yoluyla yapması şart değil, hatta yapmamasında da yarar var. Ama yüz yüze ‘Bunu yapmayın, ben tedbir almak zorunda kalacağım’ demekle yükümlüdür. Bu ülke çıkarlarını korumak açısından bir mükellefiyet.

İkinci husus, Türkiye bu tür olaylarla, Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasına izin vermemesi lazım. Bu bizim açımızdan yaşamsal bir konu ve bizi Ukrayna savaşının dışında tutan elimizdeki tek koz ve yetki bu sözleşmeden geliyor. Montrö özellikle Türkiye'nin istemeden bazı savaşlara dahil olmasını önleyen sözleşmedir. Nitekim Ukrayna savaşı bunun böyle olduğunu bir kez daha en açık biçimde kanıtlamıştır. Şimdi burada benim mutlaka böyle olmuştur demek istemediğim, fakat büyük ölçüde böyle olduğu inancında olduğum bir husus var. O da, ben Ukrayna'nın bu etkinliklerinin arkasındaki devletin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşünüyorum. Bunun tek nedeni var; ABD yıllardır ısrarla bu sözleşmeden kurtulmak… çünkü taraf değil ve bu sözleşmemi getirdiği kısıtlamalara tabi olmak istemiyor. Neden? Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi Karadeniz'de de Rusya'nın karşısına çıkmak istiyor. Çıkmak istiyorsun ama sen bunu başka yerlerde yap, benim burnumun dibinde yapma. Çünkü bir hır çıkarsa bundan ben etkileneceğim. Türkiye'nin tutumu budur ve bu olmak zorundadır. Türkiye, Atatürk'ün ‘yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi hiçbir şey olmayan bir ülkenin kalkınmasını, refahını sağlamak için her türlü savaşın ve çatışmanın dışında kalmak ihtiyacından doğmuştur. Bugün de durum değişik değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşlarda, kavgalarda yer almak çıkarına değildir. Türkiye Cumhuriyeti bütün bu çatışmaların dışında kalıp kendi refahını, kalkınmasını sağlamaya çalışmak zorundadır. Buna devam etmek zorundadır. Onun için burada Türkiye'nin hakikaten bu konuyu çok ciddiye alıp bu işin içinde olduğunu düşündüğü… ben eminim Dışişleri Bakanlığımızda bu konuda benim sahip olduğumdan çok daha fazla bilgi vardır ve ben son yapılan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı bu bilgilere sahip olduğu için yaptığını düşünüyorum. Yani durumun ciddiyetinin farkında. Bu doğru bir harekettir, sürdürülmesi lazım ve katiyen bundan geri adım atılmaması gerektiğine inanıyorum.”