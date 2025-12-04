https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abdden-venezuella-icin-en-yuksek-seviye-uyari-ulkeyi-derhal-terk-edin-1101558192.html
ABD’den Venezüella için en yüksek seviye uyarı: 'Ülkeyi derhal terk edin'
ABD’den Venezüella için en yüksek seviye uyarı: 'Ülkeyi derhal terk edin'
Sputnik Türkiye
ABD, Venezüella’ya yönelik seyahat uyarısını yeniden 'Seviye 4 – Seyahat Etmeyin' düzeyinde açıkladı. Yapılan açıklamada, ciddi güvenlik riskleri bulunduğu... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T22:45+0300
2025-12-04T22:45+0300
2025-12-04T22:45+0300
dünya
venezüella
abd
seyahat
yurtdışı seyahat
seyahat kısıtlaması
seyahat yasağı
seyahat uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c68aae6a4d451a0ee6cf38a1213616.jpg
Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlarına Venezüella için seyahat uyarısında bulundu.Açıklamada, Venezüella’da bulunan tüm ABD vatandaşları ve daimi oturma izni sahiplerinin ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. ABD yönetimi, mevcut koşulların seyahat ve konaklama için son derece tehlikeli olduğunu belirtti.İki ülke arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella’ya yönelik son alarak, “Yakında kara operasyonlarına da başlayacağız” açıklamasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/abd-venezuella-geriliminde-son-durum-telefon-iddialari-ve-beyaz-sarayda-toplanti-1101482577.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093776653_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_fde0e418e7f37431c08778f7a6ccc09c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezüella, abd, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat kısıtlaması, seyahat yasağı, seyahat uyarısı
venezüella, abd, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat kısıtlaması, seyahat yasağı, seyahat uyarısı
ABD’den Venezüella için en yüksek seviye uyarı: 'Ülkeyi derhal terk edin'
ABD, Venezüella’ya yönelik seyahat uyarısını yeniden 'Seviye 4 – Seyahat Etmeyin' düzeyinde açıkladı. Yapılan açıklamada, ciddi güvenlik riskleri bulunduğu vurgulandı.
Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlarına Venezüella için seyahat uyarısında bulundu.
Açıklamada, Venezüella’da bulunan tüm ABD vatandaşları ve daimi oturma izni sahiplerinin ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. ABD yönetimi, mevcut koşulların seyahat ve konaklama için son derece tehlikeli olduğunu belirtti.
İki ülke arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella’ya yönelik son alarak, “Yakında kara operasyonlarına da başlayacağız” açıklamasında bulunmuştu.