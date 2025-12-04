Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abdden-venezuella-icin-en-yuksek-seviye-uyari-ulkeyi-derhal-terk-edin-1101558192.html
ABD'den Venezüella için en yüksek seviye uyarı: 'Ülkeyi derhal terk edin'
ABD’den Venezüella için en yüksek seviye uyarı: 'Ülkeyi derhal terk edin'
Sputnik Türkiye
ABD, Venezüella’ya yönelik seyahat uyarısını yeniden 'Seviye 4 – Seyahat Etmeyin' düzeyinde açıkladı. Yapılan açıklamada, ciddi güvenlik riskleri bulunduğu... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlarına Venezüella için seyahat uyarısında bulundu.Açıklamada, Venezüella’da bulunan tüm ABD vatandaşları ve daimi oturma izni sahiplerinin ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. ABD yönetimi, mevcut koşulların seyahat ve konaklama için son derece tehlikeli olduğunu belirtti.İki ülke arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella’ya yönelik son alarak, “Yakında kara operasyonlarına da başlayacağız” açıklamasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/abd-venezuella-geriliminde-son-durum-telefon-iddialari-ve-beyaz-sarayda-toplanti-1101482577.html
venezüella
ABD’den Venezüella için en yüksek seviye uyarı: 'Ülkeyi derhal terk edin'

22:45 04.12.2025
ABD, Venezüella’ya yönelik seyahat uyarısını yeniden 'Seviye 4 – Seyahat Etmeyin' düzeyinde açıkladı. Yapılan açıklamada, ciddi güvenlik riskleri bulunduğu vurgulandı.
Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlarına Venezüella için seyahat uyarısında bulundu.
Açıklamada, Venezüella’da bulunan tüm ABD vatandaşları ve daimi oturma izni sahiplerinin ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. ABD yönetimi, mevcut koşulların seyahat ve konaklama için son derece tehlikeli olduğunu belirtti.
İki ülke arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella’ya yönelik son alarak, “Yakında kara operasyonlarına da başlayacağız” açıklamasında bulunmuştu.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu'nda yol alan bir tekneye uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hegseth, teknede bulunan 4 kişinin öldüğünü açıkladı.
DÜNYA
ABD-Venezüella geriliminde son durum: 'Telefon' iddiaları ve Beyaz Saray'da toplantı
2 Aralık, 15:26
