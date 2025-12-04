https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/abdden-venezuella-icin-en-yuksek-seviye-uyari-ulkeyi-derhal-terk-edin-1101558192.html

ABD’den Venezüella için en yüksek seviye uyarı: 'Ülkeyi derhal terk edin'

ABD, Venezüella’ya yönelik seyahat uyarısını yeniden 'Seviye 4 – Seyahat Etmeyin' düzeyinde açıkladı. Yapılan açıklamada, ciddi güvenlik riskleri bulunduğu... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri, vatandaşlarına Venezüella için seyahat uyarısında bulundu.Açıklamada, Venezüella’da bulunan tüm ABD vatandaşları ve daimi oturma izni sahiplerinin ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yapıldı. ABD yönetimi, mevcut koşulların seyahat ve konaklama için son derece tehlikeli olduğunu belirtti.İki ülke arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella’ya yönelik son alarak, “Yakında kara operasyonlarına da başlayacağız” açıklamasında bulunmuştu.

