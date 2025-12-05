Tırmanışta kabus: Genç kadın donarak öldü, erkek arkadaşı suçlanıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/tirmanista-kabus-genc-kadin-donarak-oldu-erkek-arkadasi-suclaniyor-1101571150.html
Deneyimli dağcı, tırmanış deneyimi az olan partnerini yaklaşık 6.5 saat boyunca ölümcül soğukta yalnız bırakarak yardım aramaya gitti, ancak genç kadın donarak öldü.
Avusturya’nın 3 bin 800 metre yüksekliğindeki Grossglockner zirvesinde donarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki kadınla ilgili soruşturmada, sevgilisini hipotermik halde bıraktığı iddia edilen erkek arkadaşına ‘taksirle adam öldürme’ suçlaması yöneltildi.
Savcılar, “Sanık, kız arkadaşına kıyasla yüksek irtifa turlarında oldukça tecrübeli olduğu ve rotayı planladığı için turun ‘sorumlu rehberi’ olarak görülmeliydi” dedi.
Helikopter geçerken ‘sessiz’ kaldı
Olay sonrası adli soruşturma kapsamında telefonlar, spor saatleri, fotoğraflar, videolar ve uzmanların değerlendirmeleri incelendi.
Savcılık, adamın partnerinin deneyimsizliğini görmezden geldiğini ve hava kararmadan çok daha önce geri dönmesi gerekirken bunu yapmadığını belirtiyor.
İddialara göre adam, ‘gece çöktükten sonra acil yardım hattını aramadı’, saat 22.50’de bölgeden geçen polis helikopteri üzerlerinden uçarken de sessiz kaldı.
Kendisini arayan polis ekiplerine 00.35’te ulaşıldı. Savcılık, bu görüşmeden sonra telefonunu sessize aldığı ve daha sonraki çağrıları yanıtlamadığını belirtti.
Erkek arkadaşının 03.30’da yardım çağrısı yaptığı bildirildi. Ancak kurtarma ekipleri kadına sabah 10.00’dan hemen sonra ulaştığında kadın çoktan hayatını kaybetmişti. Şiddetli rüzgar nedeniyle helikopter kurtarması gün doğumunda mümkün olmadı.
Eksi 20 derecede mücadele
Soruşturma, çiftin saatte 74 km’ye ulaşan fıdrtına ve hissedilen sıcaklığın eksi 20 derece olduğu koşullarda tırmanışa yaklaşık iki saat gecikmeyle başladığını ortaya koydu.
Uzmanlara göre kadın, son etabı yumuşak kar botları ile çıkmaya çalıştı. Savcılık bu ekipmanı ‘yüksek irtifa tırmanışı için tamamen uygunsuz’ olarak niteledi.
Ayrıca çiftin yanında ‘doğru düzgün bir acil durum seti bulunmadığı’ da tespit edildi.
Dava, 19 Şubat 2026’da görülecek.