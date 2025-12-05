https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/kamu-yoneticilerine-30-bin-tl-seyyanen-zam-gundemde-abdulkadir-selvi-gozden-gecirilmeli-1101564734.html
Kamu yöneticilerine 30 bin TL seyyanen zam gündemde, Abdulkadir Selvi: 'Gözden geçirilmeli'
Kamu yöneticilerine 30 bin TL seyyanen zam gündemde, Abdulkadir Selvi: 'Gözden geçirilmeli'
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışan ve emekli ocak ayı yaklaşırken maaş zamlarına odaklandı. Üst düzey kamu yöneticilerine 30 bin TL seyyanen zam yapılması teklifi tartışma... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T10:13+0300
2025-12-05T10:13+0300
2025-12-05T10:13+0300
türki̇ye
abdulkadir selvi
asgari ücret
emekli maaşı
meclis
tmsf
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Ocak ayına kısa bir süre kala milyonlarca çalışan, memur ve emekli gözünü yapılacak maaş zamlarına çevirdi. Asgari ücret başta olmak üzere tüm gelir gruplarında artış beklentisi yükselirken, TBMM Komisyonu'ndan geçen bir teklif gündemde geniş yankı uyandırdı.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde üst düzey kamu yöneticilerine yapılması planlanan 30 bin TL seyyanen zam düzenlemesini değerlendirdi. Selvi, teklifin hem iktidar hem de muhalefetin desteğiyle komisyondan geçtiğini hatırlatarak, kamu görevlilerinin unvanına göre artış oranının daha da yükseldiğini vurguladı.'Kamu görevlisinin unvanına göre zam oranı daha da yükseliyor'Selvi yazısında şu değerlendirmeye yer verdi:"Memur ve emeklilerin gözlerinin yapılacak zamda olduğu, asgari ücretlilerin artış beklediği bir dönemde üst düzey kamu yöneticilerine 30 bin TL seyyanen zam yapılması teklifi iktidar ve muhalefet partilerinin desteğiyle komisyondan geçti. Kamu görevlisinin unvanına göre zam oranı daha da yükseliyor."Selvi, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde sınırlı bir kesime sağlanan bu artışın kamuoyunda tepki topladığına dikkat çekerek şunları yazdı:"Çalışanlar kendi alacakları zamma değil küçük bir kesime tanınan imtiyazdan rahatsız olur. Muhalefet Meclis’te destek verdi ama bunu medyada ve sokakta istismar etmeye başladılar bile. Meydanlara çıkıp bunlar kendilerine seyyanen zam yaptırdı diye konuşurlar. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. Algının, olguların önüne geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. İktidar MASAK, TMSF gibi görevlerde çalışan nitelikli personelin maaşlarının artırılması gerektiğini savunsa da siyaseten bunu izah edemez. Bu işin faturası AK Parti’ye çıkar. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum."Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifiKamuda görev yapan üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’ndan da geçmesi halinde; genel müdür, daire başkanı, kurum başkanı, müfettiş ve uzmanların maaşlarına 30 bin liraya kadar artış yansıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/calismaya-devam-eden-hangi-emekliler-cift-maas-alamayacak-1101563648.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir selvi, asgari ücret, emekli maaşı, meclis, tmsf, tbmm
abdulkadir selvi, asgari ücret, emekli maaşı, meclis, tmsf, tbmm
Kamu yöneticilerine 30 bin TL seyyanen zam gündemde, Abdulkadir Selvi: 'Gözden geçirilmeli'
Milyonlarca çalışan ve emekli ocak ayı yaklaşırken maaş zamlarına odaklandı. Üst düzey kamu yöneticilerine 30 bin TL seyyanen zam yapılması teklifi tartışma yarattı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında "Çalışanlar kendi alacakları zamma değil küçük bir kesime tanınan imtiyazdan rahatsız olur" ifadelerini kullandı.
Ocak ayına kısa bir süre kala milyonlarca çalışan, memur ve emekli gözünü yapılacak maaş zamlarına çevirdi. Asgari ücret başta olmak üzere tüm gelir gruplarında artış beklentisi yükselirken, TBMM Komisyonu'ndan geçen bir teklif gündemde geniş yankı uyandırdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde üst düzey kamu yöneticilerine yapılması planlanan 30 bin TL seyyanen zam düzenlemesini değerlendirdi. Selvi, teklifin hem iktidar hem de muhalefetin desteğiyle komisyondan geçtiğini hatırlatarak, kamu görevlilerinin unvanına göre artış oranının daha da yükseldiğini vurguladı.
'Kamu görevlisinin unvanına göre zam oranı daha da yükseliyor'
Selvi yazısında şu değerlendirmeye yer verdi:
"Memur ve emeklilerin gözlerinin yapılacak zamda olduğu, asgari ücretlilerin artış beklediği bir dönemde üst düzey kamu yöneticilerine 30 bin TL seyyanen zam yapılması teklifi iktidar ve muhalefet partilerinin desteğiyle komisyondan geçti. Kamu görevlisinin unvanına göre zam oranı daha da yükseliyor."
Selvi, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde sınırlı bir kesime sağlanan bu artışın kamuoyunda tepki topladığına dikkat çekerek şunları yazdı:
"Çalışanlar kendi alacakları zamma değil küçük bir kesime tanınan imtiyazdan rahatsız olur. Muhalefet Meclis’te destek verdi ama bunu medyada ve sokakta istismar etmeye başladılar bile. Meydanlara çıkıp bunlar kendilerine seyyanen zam yaptırdı diye konuşurlar. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok. Algının, olguların önüne geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. İktidar MASAK, TMSF gibi görevlerde çalışan nitelikli personelin maaşlarının artırılması gerektiğini savunsa da siyaseten bunu izah edemez. Bu işin faturası AK Parti’ye çıkar. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum."
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi
Kamuda görev yapan üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’ndan da geçmesi halinde; genel müdür, daire başkanı, kurum başkanı, müfettiş ve uzmanların maaşlarına 30 bin liraya kadar artış yansıyacak.