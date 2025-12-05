https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/suriyeli-uzman-abnin-rus-varliklarini-hedef-almasi-avrupa-finans-sistemine-olan-kuresel-guveni-1101586384.html
Suriyeli Uzman: AB’nin Rus varlıklarını hedef alması, Avrupa finans sistemine olan küresel güveni sarsar
Suriyeli Uzman: AB’nin Rus varlıklarını hedef alması, Avrupa finans sistemine olan küresel güveni sarsar
05.12.2025, Sputnik Türkiye

Suriyeli uzman Dr. Assaf Malhem, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma girişiminin büyük risk taşıdığını belirtti.
Suriyeli siyasi analist ve GCM Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Assaf Malhem, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma planını Sputnik’e değerlendirdi. Malhem, bu adımın Avrupa finans sistemine olan küresel güveni ciddi şekilde zedeleyebileceğini belirterek, şunları ifade etti:Uzman, AB ülkelerinin tümünün bu varlıkların kullanılması konusunda aynı fikirde olmadığını, özellikle Belçika’nın mevcut uluslararası anlaşmalar nedeniyle endişeli olduğunu ve olası Rus yaptırımlarına karşı savunmasız kalabileceğini söyledi.Malhem ayrıca AB’nin Rusya’ya ait tüm varlıklara el koymakta düşündüğü kadar kolay ilerleyemeyeceğini, bu sürecin hem yasal hem de idari açıdan Batı tarafından büyük ölçüde küçümsendiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:
Suriyeli siyasi analist ve GCM Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Assaf Malhem, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma planını Sputnik’e değerlendirdi. Malhem, bu adımın Avrupa finans sistemine olan küresel güveni ciddi şekilde zedeleyebileceğini belirterek, şunları ifade etti:
Avrupa Birliği'nin Rusya’ya karşı attığı bu adımlar, dünya genelinde Avrupa finans sistemine duyulan güveni sarsacaktır. Bu da gelecekte devletlerin AB ile mali ilişkilerini daha ihtiyatlı yürütmesine yol açacak.
Uzman, AB ülkelerinin tümünün bu varlıkların kullanılması konusunda aynı fikirde olmadığını, özellikle Belçika’nın mevcut uluslararası anlaşmalar nedeniyle endişeli olduğunu ve olası Rus yaptırımlarına karşı savunmasız kalabileceğini söyledi.
Malhem ayrıca AB’nin Rusya’ya ait tüm varlıklara el koymakta düşündüğü kadar kolay ilerleyemeyeceğini, bu sürecin hem yasal hem de idari açıdan Batı tarafından büyük ölçüde küçümsendiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:
Rusya, topraklarında bulunan varlıklara el konulması veya Avrupa devletlerine karşı yasal işlem başlatılması da dahil olmak üzere çok çeşitli misilleme araçlarına sahip. Ancak, Batı'da büyük ölçüde hafife alınan yasal ve idari karmaşıklıklar nedeniyle Avrupa Birliği, tüm Rus varlıklarına kolayca el koyamayacaktır.