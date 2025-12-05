https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/suriyeli-uzman-abnin-rus-varliklarini-hedef-almasi-avrupa-finans-sistemine-olan-kuresel-guveni-1101586384.html

Suriyeli Uzman: AB’nin Rus varlıklarını hedef alması, Avrupa finans sistemine olan küresel güveni sarsar

Suriyeli uzman Dr. Assaf Malhem, Avrupa Birliği’nin dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma girişiminin büyük risk taşıdığını belirtti. 05.12.2025, Sputnik Türkiye

Suriyeli siyasi analist ve GCM Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Assaf Malhem, Avrupa Birliği’nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için kullanma planını Sputnik’e değerlendirdi. Malhem, bu adımın Avrupa finans sistemine olan küresel güveni ciddi şekilde zedeleyebileceğini belirterek, şunları ifade etti:Uzman, AB ülkelerinin tümünün bu varlıkların kullanılması konusunda aynı fikirde olmadığını, özellikle Belçika’nın mevcut uluslararası anlaşmalar nedeniyle endişeli olduğunu ve olası Rus yaptırımlarına karşı savunmasız kalabileceğini söyledi.Malhem ayrıca AB’nin Rusya’ya ait tüm varlıklara el koymakta düşündüğü kadar kolay ilerleyemeyeceğini, bu sürecin hem yasal hem de idari açıdan Batı tarafından büyük ölçüde küçümsendiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

