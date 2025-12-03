https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/von-der-leyen-ab-ukraynanin-finansman-ihtiyacinin-ucte-ikisini-dondurulmus-rus-varliklarindan-1101517929.html

Von der Leyen: AB, Ukrayna’nın finansman ihtiyacının üçte ikisini dondurulmuş Rus varlıklarından karşılamayı planlıyor

Von der Leyen: AB, Ukrayna'nın finansman ihtiyacının üçte ikisini dondurulmuş Rus varlıklarından karşılamayı planlıyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’daki dondurulmuş Rus varlıklarından 90 milyar euro kullanılarak Ukrayna’nın 2026–2027 yıllarına ait mali... 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Von der Leyen, Avrupa’daki bankalar ve ticari kuruluşlarda dondurulan toplam Rus devlet varlıkların 210 milyar euro seviyesinde olduğunu belirterek, şunları ifade etti.AB içinde bu kapsamda dondurulan Rus varlıklarının kullanımıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bazı üye ülkeler bu adımı desteklerken, bazı ülkeler olası hukuki risklere dikkat çekiyor. Kullanılması planlanan toplam miktarın 185 milyar ile 210 milyar euro arasında olduğu bildiriliyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca 'hırsızlık' olarak nitelendirerek, AB'nin sadece şahıs fonlarını değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını ifade etmişti.

