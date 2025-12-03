https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/von-der-leyen-ab-ukraynanin-finansman-ihtiyacinin-ucte-ikisini-dondurulmus-rus-varliklarindan-1101517929.html
Von der Leyen: AB, Ukrayna’nın finansman ihtiyacının üçte ikisini dondurulmuş Rus varlıklarından karşılamayı planlıyor
Von der Leyen: AB, Ukrayna’nın finansman ihtiyacının üçte ikisini dondurulmuş Rus varlıklarından karşılamayı planlıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’daki dondurulmuş Rus varlıklarından 90 milyar euro kullanılarak Ukrayna’nın 2026–2027 yıllarına ait mali... 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T17:30+0300
2025-12-03T17:30+0300
2025-12-03T17:30+0300
dünya
ab
avrupa komisyonu
ursula von der leyen
avrupa birliği
ukrayna
dondurulmuş rus varlıkları
imf
kiev
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085997835_0:41:741:458_1920x0_80_0_0_84b9e5e6f97942867c1584763098ec9e.png
Von der Leyen, Avrupa’daki bankalar ve ticari kuruluşlarda dondurulan toplam Rus devlet varlıkların 210 milyar euro seviyesinde olduğunu belirterek, şunları ifade etti.AB içinde bu kapsamda dondurulan Rus varlıklarının kullanımıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bazı üye ülkeler bu adımı desteklerken, bazı ülkeler olası hukuki risklere dikkat çekiyor. Kullanılması planlanan toplam miktarın 185 milyar ile 210 milyar euro arasında olduğu bildiriliyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca 'hırsızlık' olarak nitelendirerek, AB'nin sadece şahıs fonlarını değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/zaharova-rus-varliklarini-kullanma-girisimlerini-ortak-sorumluluk-olarak-nitelendirdi-1101510893.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1085997835_40:0:703:497_1920x0_80_0_0_04a74528c5eeacd53b737d86921ea16a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ab, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, avrupa birliği, ukrayna, dondurulmuş rus varlıkları, imf, kiev, avrupa, rusya dışişleri bakanlığı
ab, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, avrupa birliği, ukrayna, dondurulmuş rus varlıkları, imf, kiev, avrupa, rusya dışişleri bakanlığı
Von der Leyen: AB, Ukrayna’nın finansman ihtiyacının üçte ikisini dondurulmuş Rus varlıklarından karşılamayı planlıyor
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’daki dondurulmuş Rus varlıklarından 90 milyar euro kullanılarak Ukrayna’nın 2026–2027 yıllarına ait mali ihtiyaçlarının üçte ikisinin karşılanabileceğini belirtti.
Von der Leyen, Avrupa’daki bankalar ve ticari kuruluşlarda dondurulan toplam Rus devlet varlıkların 210 milyar euro seviyesinde olduğunu belirterek, şunları ifade etti.
Tüm bankaları ve ticari bankaları hesaba katarsak, Rusya'nın Avrupa'daki hareketsiz varlıkları toplam 210 milyar euro. IMF tarafından hesaplanan verilere göre, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarında toplam 137 milyar euroya yakın bir finansman ihtiyacı söz konusu. Böylece Komisyon önümüzdeki iki yıl için bu ihtiyacın üçte ikisini, yani yaklaşık 90 milyar eurosunu karşılamayı hedefliyor.
AB içinde bu kapsamda dondurulan Rus varlıklarının kullanımıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Bazı üye ülkeler bu adımı desteklerken, bazı ülkeler olası hukuki risklere dikkat çekiyor. Kullanılması planlanan toplam miktarın 185 milyar ile 210 milyar euro arasında olduğu bildiriliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca 'hırsızlık' olarak nitelendirerek, AB'nin sadece şahıs fonlarını değil, aynı zamanda Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını ifade etmişti.