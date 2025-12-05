https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/sosyal-medyada-bu-tuzaga-dusmeyin-sahte-bankacilara-operasyon-1101566960.html
Sosyal medyada bu tuzağa düşmeyin: Sahte 'bankacılara' operasyon
05.12.2025
Başta İstanbul olmak üzere 5 ilde, sosyal medyada sahte banka reklamı vererek düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 20 kişi yakalandı.Banka görevlisi gibi arayarak mağdur ettilerİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden sahte banka reklamları vererek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların kişisel bilgilerini toplayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Şüphelilerin, bir kısmı yabancı şahıslar adına kayıtlı hatlar vasıtasıyla vatandaşları banka görevlisi gibi aradıkları, düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları aktarıldı.20 kişi yakalandı, 3 kişi aranıyorSoruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Başta İstanbul olmak üzere 5 ilde, sosyal medyada sahte banka reklamı vererek düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 20 kişi yakalandı.
Banka görevlisi gibi arayarak mağdur ettiler
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden sahte banka reklamları vererek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların kişisel bilgilerini toplayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Şüphelilerin, bir kısmı yabancı şahıslar adına kayıtlı hatlar vasıtasıyla vatandaşları banka görevlisi gibi aradıkları, düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları aktarıldı.
20 kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor
Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.