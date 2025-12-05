Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/sosyal-medyada-bu-tuzaga-dusmeyin-sahte-bankacilara-operasyon-1101566960.html
Sosyal medyada bu tuzağa düşmeyin: Sahte 'bankacılara' operasyon
Sosyal medyada bu tuzağa düşmeyin: Sahte 'bankacılara' operasyon
Sputnik Türkiye
Sosyal medya üzerinden sahte banka reklamı vererek hileli hareketlerle haksız kazanç sağlayan 20 kişi gözaltına alındı. 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T10:51+0300
2025-12-05T10:51+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg
Başta İstanbul olmak üzere 5 ilde, sosyal medyada sahte banka reklamı vererek düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 20 kişi yakalandı.Banka görevlisi gibi arayarak mağdur ettilerİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden sahte banka reklamları vererek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların kişisel bilgilerini toplayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Şüphelilerin, bir kısmı yabancı şahıslar adına kayıtlı hatlar vasıtasıyla vatandaşları banka görevlisi gibi aradıkları, düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları aktarıldı.20 kişi yakalandı, 3 kişi aranıyorSoruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/fenerbahcenin-ilk-sampiyonluk-kupasi-satisa-cikmisti-kulup-harekete-gecti-hukuki-surec-baslatiliyor-1101547455.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_bcebf0c68c654d6a96dacd407ac62610.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık

Sosyal medyada bu tuzağa düşmeyin: Sahte 'bankacılara' operasyon

10:51 05.12.2025
© AAbilgisayar kullanımı
bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
© AA
Abone ol
Sosyal medya üzerinden sahte banka reklamı vererek hileli hareketlerle haksız kazanç sağlayan 20 kişi gözaltına alındı.
Başta İstanbul olmak üzere 5 ilde, sosyal medyada sahte banka reklamı vererek düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 20 kişi yakalandı.

Banka görevlisi gibi arayarak mağdur ettiler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden sahte banka reklamları vererek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların kişisel bilgilerini toplayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Şüphelilerin, bir kısmı yabancı şahıslar adına kayıtlı hatlar vasıtasıyla vatandaşları banka görevlisi gibi aradıkları, düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları aktarıldı.

20 kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Fenerbahçe kupa sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
SPOR
Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası satışa çıkmıştı: Kulüp harekete geçti, hukuki süreç başlatılıyor
Dün, 15:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала