Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası satışa çıkmıştı: Kulüp harekete geçti, hukuki süreç başlatılıyor
Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası satışa çıkmıştı: Kulüp harekete geçti, hukuki süreç başlatılıyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin 'ilk şampiyonluk kupası'nın satışa çıkarılacağına yönelik haberlerle ilgili kulüpten açıklama geldi. Kupa'nın orijinalliğinin şüpheli olduğu...
Fenerbahçe'nin 'ilk şampiyonluk kupası'nın satışa çıkarılacağına yönelik haberlerle ilgili kulüpten açıklama geldi. Kupa'nın orijinalliğinin şüpheli olduğu belirtilirken hukuki süreç başlatılacağı vurgusu yapıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, 'ilk şampiyonluk kupası'nın satılacağına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kupanın orijinalliğinin şüpheli olduğu belirtilirken "Fenerbahçe Spor Kulübü envanterinden çıkan hiçbir tarihî obje, "satılık" değildir. Bu eserlerin yeri şahısların vitrinleri değil, Fenerbahçe Müzesi’dir" denildi. Bu objelerin satışı veya pazarlamasını yapanlara karşı da hukuki sürecin başlatılacağı vurgusu yapıldı.

Şampiyonluk kupası satışı haberleri büyük tepki çekti

"Son dönemde çeşitli müzayede evleri, internet siteleri ve antikacılar aracılığıyla, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün şanlı tarihine ait olduğu iddia edilen bazı objelerin satışa sunulduğu tespit edilmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Özellikle 1932 Kuşdili Yangını’ndan kurtarılan veya yıllar içerisinde kulüp envanterinden “yetkisizce” çıkarılan tarihi materyallerin ticari bir meta gibi pazarlandığı görülmektedir.
Kulübümüzün duruşu nettir: Fenerbahçe Spor Kulübü envanterinden çıkan hiçbir tarihî obje, "satılık" değildir. Bu eserlerin yeri şahısların vitrinleri değil, Fenerbahçe Müzesi’dir.

Kulübümüzün kayıtlarında böyle bir obje yok

Bu kapsamda, özellikle son günlerde kamuoyunda "Fenerbahçe’nin İlk Kupası" şeklinde lanse edilerek yüksek meblağlarla pazarlanmaya çalışılan obje hakkında camiamızı bilgilendirme; söz konusu materyali pazarlayan, satışına aracılık eden ve haksız menfaat sağlamaya çalışanları ise uyarma zorunluluğu doğmuştur:

Kulübümüz Tarih Danışmanlığı’nın yaptığı incelemelere göre:

1. Kulübümüzün kayıtlarında böyle bir obje bulunmadığı gibi, ilgili dönemde kulüp mensuplarına bireysel hatıra verilmesi gibi bir uygulama yoktur.

2. Bahse konu objenin üzerindeki tarihlerin (Hicri/Rumi/Miladi takvim uyumsuzlukları) kulüp arşivimizdeki verilerle ve dönemin uygulamalarıyla kesinlikle örtüşmemesi, eserin orijinalliği konusunda ciddi ve somut şüpheler uyandırmaktadır.

3. Benzer nitelikteki objelerin, farklı formlarda ve dönemlerde sistematik olarak piyasaya sürülmesi, bu durumun tarihi bir gerçeklikten ziyade, "Fenerbahçe" markası üzerinden haksız kazanç elde etmeye yönelik bir sahtecilik girişimi olduğu izlenimini kuvvetlendirmektedir."

Bu kişilerin peşindeyiz

Açıklamada Fenerbahçe'nin gerek 'çalıntı' statüsündeki envanter malları satan gerekse 'sahte ürünlerle' kulübün adını kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüten kişi ve kurumların peşinde olduklarının altı çizildi.
Açıklamada, "Bu objeleri satışa sunanlar, aracılık eden müzayede evleri ve "tarihi eser" adı altında suça konu malları satın almaya teşebbüs edenler hakkında; 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri ile birlikte "Sahtecilik", "Dolandırıcılık" ve "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" fiilleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır. Devletimizin ilgili kurumlarıyla gerekli temaslar sağlanmış olup, sürecin hukuki ve cezai takibi en üst seviyede yapılacaktır.

Derhal ve kayıtsız şartsız teslim edin

Tarihimizi ticari bir rant kapısı olarak görenlere ve bu suça ortak olanlara açık çağrımızdır:

Elinizdeki, kulüp envanterinden yetkisizce çıkarılmış olan tüm materyalleri ve marka değerlerimizi istismar ederek üretilmiş sahte objeleri derhal ve kayıtsız şartsız Fenerbahçe Spor Kulübü’ne teslim ediniz. Aksi takdirde, bu suça iştirak edenler hakkında hukuki süreç tavizsiz bir kararlılıkla sürdürülecek ve failler hukukun en ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaktır." denildi.

