Sağlık harcamaları yüzde 89 arttı
05.12.2025
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin toplam sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar TL’ye yükseldi. Kişi başına sağlık harcaması bir yılda yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 TL’ye yükseldi. Hane halkının cepten harcamaları yüzde 100,2 artarak 442 milyar 356 milyon TL'ye ulaştı.Gazeteci Güçlü Özgan, Yeri ve Zamanı programında bugün, veriler ışığında sağlık harcamalarını değerlendirdi. Özgan, şunları söyledi:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
12:37 05.12.2025 (güncellendi: 12:38 05.12.2025)
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin toplam sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar TL’ye yükseldi. Kişi başına sağlık harcaması bir yılda yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 TL’ye yükseldi. Hane halkının cepten harcamaları yüzde 100,2 artarak 442 milyar 356 milyon TL'ye ulaştı.
“Dün TÜİK bir veri paylaştı. Ülkemizin toplam sağlık harcaması 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 89 oranında artmış durumda. 2.36 trilyon liraya ulaşmış durumda. Kişi başına 27 bin 587 lira sağlık harcaması yapmışız. Sağlık harcamalarında özel sektöre giden pay yine bir önceki yıla göre artmış durumda. Hükümet doğum hızının yavaşlamış olmasını sık sık dile getiriyor. Bu aslında yaşlı nüfusun da giderek büyüdüğünü gösteriyor. Bunları konuşurken gelecek dönem için özellikle sağlık yatırımlarına daha bir özen göstermek gerekiyor. Nüfuzumuz yaşlanıyor. İşte sağlık harcamalarının artma nedenlerinden biri de bu.”