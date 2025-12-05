Sağlık harcamaları yüzde 89 arttı

“Dün TÜİK bir veri paylaştı. Ülkemizin toplam sağlık harcaması 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 89 oranında artmış durumda. 2.36 trilyon liraya ulaşmış durumda. Kişi başına 27 bin 587 lira sağlık harcaması yapmışız. Sağlık harcamalarında özel sektöre giden pay yine bir önceki yıla göre artmış durumda. Hükümet doğum hızının yavaşlamış olmasını sık sık dile getiriyor. Bu aslında yaşlı nüfusun da giderek büyüdüğünü gösteriyor. Bunları konuşurken gelecek dönem için özellikle sağlık yatırımlarına daha bir özen göstermek gerekiyor. Nüfuzumuz yaşlanıyor. İşte sağlık harcamalarının artma nedenlerinden biri de bu.”