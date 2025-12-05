https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/saatler-icinde-degisen-karar-irak-hizbullah-ve-husiler-kararini-iptal-etti-1101578998.html

Saatler içinde değişen karar: Irak, Hizbullah ve Husiler kararını iptal etti

Saatler içinde değişen karar: Irak, Hizbullah ve Husiler kararını iptal etti

Irak hükümeti tarafından alındığı bildirilen ve Hizbullah'la Husileri terör örgütü ilan eden karar, sadece saatler içinde 'hata' denilerek geri çekildi... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

Irak hükümetinin, Lübnan Hizbullah'ını ve Yemen'deki Husileri 'terör örgütü' olarak niteleyen ve varlıklarına dondurma getiren karar, sadece birkaç saat sonra geri çekildi. Hükümetten yapılan açıklamada, resmi gazetede yayımlanan bu kararın bir 'hata' olduğu ve 'gözden geçirilmeden' yayımlandığı belirtildi.'Düzeltme yayımlanacak'Hükümet sözcüsü, "Hizbullah ve Husilerin isimlerinin, resmi gazetenin düzeltilmiş nüshasından çıkarılacağını" duyurdu. Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin de hatayla ilgili bir soruşturma başlattığı öğrenildi. Kararın değişmesinde İran yanlısı siyasi ve silahlı grupların baskılarının etkili olduğu düşünüldüğü aktarıldı. ABD baskısı ve İran'la ilişkilerIrak'ın, yerel İran destekli milislerin faaliyetlerini kısıtlaması yönünde ABD'den artan bir baskı altında olduğu biliniyor. İsrail-İran savaşının komşu ülkelere sıçraması endişelerinin de arttığı bir dönemde, Bağdat yönetimi Washington ve Tahran'la ilişkilerini dengeleme çabası içinde. Yaşanan bu kısa süreli karışıklık, Irak'ın bu ince siyasi çizgide ne kadar hassas bir konumda olduğunu gösterdi. Hizbullah, Husiler veya ABD'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmediği bildirildi.

