https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/rusyada-snapchate-erisim-engeli-1101560395.html

Rusya’da Snapchat’e erişim engeli

Rusya’da Snapchat’e erişim engeli

Sputnik Türkiye

Rusya'da Snapchat uygulamasına erişim engellendi. Uygulamanın terör saldırılarının düzenlenmesi, saldırı faillerinin örgütlenmesi ve yönlendirilmesi, ayrıca... 05.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-05T04:43+0300

2025-12-05T04:43+0300

2025-12-05T04:43+0300

dünya

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle i̇letişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

snapchat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101560238_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b5d209cab6e1ccc20d6b0cae606d5386.jpg

Rusya Federal İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Snapchat’e Rusya’da erişimin engellendiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, “Genel kullanım amaçlı elektronik haberleşme ağının merkezi yönetimine ilişkin kurallar doğrultusunda Roskomnadzor, 10 Ekim 2025 tarihinde platformun engellenmesine yönelik adımlar attı” denildi.Kurum, uygulamanın terör saldırılarının düzenlenmesi, saldırı faillerinin örgütlenmesi ve yönlendirilmesi, ayrıca dolandırıcılık ve Rus vatandaşlarına yönelik çeşitli suçların işlenmesi amacıyla kullanıldığını söyledi.Rusya Devlet Duması Bilgi Politikası, Teknoloji ve İletişim Komitesi üyesi Anton Nemkin, yaptığı açıklamada bu adımın vatandaşların güvenliğini önceliklendirdiği için haklı olduğunu belirtmişti. Nemkin ayrıca, birçok uluslararası teknoloji şirketinin ülke yasalarına uymadığını, bu nedenle iletişim kanallarını kapatmaya yönelik kısıtlama tedbirlerinin tek çözüm olarak kaldığını ifade etmişti.Daha önce Roskomnadzor, Apple’ın entegre görüntülü görüşme servisi FaceTime’a da erişim kısıtlaması getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/dmitriyev-merz-kendini-baris-muzakerelerinden-bizzat-uzaklastirdi-1101560061.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle i̇letişim denetleme kurumu (roskomnadzor), snapchat