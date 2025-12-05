Türkiye
Rusya’da Snapchat’e erişim engeli
Rusya’da Snapchat’e erişim engeli
Rusya'da Snapchat uygulamasına erişim engellendi. Uygulamanın terör saldırılarının düzenlenmesi, saldırı faillerinin örgütlenmesi ve yönlendirilmesi, ayrıca... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T04:43+0300
2025-12-05T04:43+0300
Rusya Federal İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Snapchat’e Rusya’da erişimin engellendiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, “Genel kullanım amaçlı elektronik haberleşme ağının merkezi yönetimine ilişkin kurallar doğrultusunda Roskomnadzor, 10 Ekim 2025 tarihinde platformun engellenmesine yönelik adımlar attı” denildi.Kurum, uygulamanın terör saldırılarının düzenlenmesi, saldırı faillerinin örgütlenmesi ve yönlendirilmesi, ayrıca dolandırıcılık ve Rus vatandaşlarına yönelik çeşitli suçların işlenmesi amacıyla kullanıldığını söyledi.Rusya Devlet Duması Bilgi Politikası, Teknoloji ve İletişim Komitesi üyesi Anton Nemkin, yaptığı açıklamada bu adımın vatandaşların güvenliğini önceliklendirdiği için haklı olduğunu belirtmişti. Nemkin ayrıca, birçok uluslararası teknoloji şirketinin ülke yasalarına uymadığını, bu nedenle iletişim kanallarını kapatmaya yönelik kısıtlama tedbirlerinin tek çözüm olarak kaldığını ifade etmişti.Daha önce Roskomnadzor, Apple’ın entegre görüntülü görüşme servisi FaceTime’a da erişim kısıtlaması getirmişti.
04:43 05.12.2025
© AP Photo / Matt SlocumSnapchat
© AP Photo / Matt Slocum
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
UKRAYNA KRİZİ
Dmitriyev: Merz kendini barış müzakerelerinden bizzat uzaklaştırdı
04:19
