https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/rusyada-snapchate-erisim-engeli-1101560395.html
Rusya’da Snapchat’e erişim engeli
Rusya’da Snapchat’e erişim engeli
Sputnik Türkiye
Rusya'da Snapchat uygulamasına erişim engellendi. Uygulamanın terör saldırılarının düzenlenmesi, saldırı faillerinin örgütlenmesi ve yönlendirilmesi, ayrıca... 05.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-05T04:43+0300
2025-12-05T04:43+0300
2025-12-05T04:43+0300
dünya
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle i̇letişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
snapchat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101560238_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b5d209cab6e1ccc20d6b0cae606d5386.jpg
Rusya Federal İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Snapchat’e Rusya’da erişimin engellendiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, “Genel kullanım amaçlı elektronik haberleşme ağının merkezi yönetimine ilişkin kurallar doğrultusunda Roskomnadzor, 10 Ekim 2025 tarihinde platformun engellenmesine yönelik adımlar attı” denildi.Kurum, uygulamanın terör saldırılarının düzenlenmesi, saldırı faillerinin örgütlenmesi ve yönlendirilmesi, ayrıca dolandırıcılık ve Rus vatandaşlarına yönelik çeşitli suçların işlenmesi amacıyla kullanıldığını söyledi.Rusya Devlet Duması Bilgi Politikası, Teknoloji ve İletişim Komitesi üyesi Anton Nemkin, yaptığı açıklamada bu adımın vatandaşların güvenliğini önceliklendirdiği için haklı olduğunu belirtmişti. Nemkin ayrıca, birçok uluslararası teknoloji şirketinin ülke yasalarına uymadığını, bu nedenle iletişim kanallarını kapatmaya yönelik kısıtlama tedbirlerinin tek çözüm olarak kaldığını ifade etmişti.Daha önce Roskomnadzor, Apple’ın entegre görüntülü görüşme servisi FaceTime’a da erişim kısıtlaması getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/dmitriyev-merz-kendini-baris-muzakerelerinden-bizzat-uzaklastirdi-1101560061.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/05/1101560238_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_e0195536b1d4c7f15a516b4c2998fe83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle i̇letişim denetleme kurumu (roskomnadzor), snapchat
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle i̇letişim denetleme kurumu (roskomnadzor), snapchat
Rusya’da Snapchat’e erişim engeli
Rusya'da Snapchat uygulamasına erişim engellendi. Uygulamanın terör saldırılarının düzenlenmesi, saldırı faillerinin örgütlenmesi ve yönlendirilmesi, ayrıca dolandırıcılık ve Rus vatandaşlarına yönelik çeşitli suçların işlenmesi amacıyla kullanıldığı ifade edildi.
Rusya Federal İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Snapchat’e Rusya’da erişimin engellendiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, “Genel kullanım amaçlı elektronik haberleşme ağının merkezi yönetimine ilişkin kurallar doğrultusunda Roskomnadzor, 10 Ekim 2025 tarihinde platformun engellenmesine yönelik adımlar attı” denildi.
Kurum, uygulamanın terör saldırılarının düzenlenmesi, saldırı faillerinin örgütlenmesi ve yönlendirilmesi, ayrıca dolandırıcılık ve Rus vatandaşlarına yönelik çeşitli suçların işlenmesi amacıyla kullanıldığını söyledi.
Rusya Devlet Duması Bilgi Politikası, Teknoloji ve İletişim Komitesi üyesi Anton Nemkin, yaptığı açıklamada bu adımın vatandaşların güvenliğini önceliklendirdiği için haklı olduğunu belirtmişti.
Nemkin ayrıca, birçok uluslararası teknoloji şirketinin ülke yasalarına uymadığını, bu nedenle iletişim kanallarını kapatmaya yönelik kısıtlama tedbirlerinin tek çözüm olarak kaldığını ifade etmişti.
Daha önce Roskomnadzor, Apple’ın entegre görüntülü görüşme servisi FaceTime’a da erişim kısıtlaması getirmişti.